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10450 N 117TH Place
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

10450 N 117TH Place

10450 North 117th Place · No Longer Available
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Location

10450 North 117th Place, Scottsdale, AZ 85259
Montana Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
basketball court
clubhouse
parking
pool
bbq/grill
hot tub
tennis court
volleyball court
BEAUTIFUL VACATION HOME IN GATED MONTANA RANCH! WIDE OPEN FLOOR PLAN YOU'LL LOVE! KITCHEN RICH ALDER WOOD CABINETS, TRAVERTINE FLOORS, ALL STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERS, ALL OVERLOOKS HUGE FAMILY ROOM. THERE IS ACTUALLY 2 LARGE FAMILY ROOMS! SPLIT FLOOR PLAN HAS 6 TRUE BEDROOMS OR 5 AND A DEN, FORMAL DINING OR OFFICE,YOU PICK BUT IT HAS A CLOSET! MASTER HAS AWESOME WALK IN CLOSET, FIREPLACE, PRINCESS TUB & WALK IN SHOWER. MASTER HAS WALK OUT TO HEATED POOL & SPA, GREAT COVERED PATIO! BACKYARD IS SPECIAL & PRIVATE-NO HOMES BEHIND YOU! THERE IS A BATHROOM & OUTSIDE SHOWER, FIREPLACE, LOTS OF NOOKS & CRANNIES FOR LOUNGING OR PLAYING OUTSIDE! MONTANA RANCH ALSO HAS COMMUNITY POOL,SPA,TENNIS, SWING SETS, GRASSY PLAY AREA, BASKETBALL, VOLLEYBALL & CLUB HOUSE. RENT RANGE $12K-$15K

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10450 N 117TH Place have any available units?
10450 N 117TH Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Scottsdale, AZ.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 10450 N 117TH Place have?
Some of 10450 N 117TH Place's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10450 N 117TH Place currently offering any rent specials?
10450 N 117TH Place isn't currently offering any rent specials.
Is 10450 N 117TH Place pet-friendly?
No, 10450 N 117TH Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 10450 N 117TH Place offer parking?
Yes, 10450 N 117TH Place does offer parking.
Does 10450 N 117TH Place have units with washers and dryers?
No, 10450 N 117TH Place does not offer units with in unit laundry.
Does 10450 N 117TH Place have a pool?
Yes, 10450 N 117TH Place has a pool.
Does 10450 N 117TH Place have accessible units?
No, 10450 N 117TH Place does not have accessible units.
Does 10450 N 117TH Place have units with dishwashers?
Yes, 10450 N 117TH Place has units with dishwashers.
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