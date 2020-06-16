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10074 E SAN SALVADOR Drive
Last updated May 9 2020 at 4:38 AM

10074 E SAN SALVADOR Drive

10074 East San Salvador Drive · (602) 568-8754
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Location

10074 East San Salvador Drive, Scottsdale, AZ 85258
Scottsdale Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$3,600

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2 Bed · 2 Bath · 1413 sqft

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Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
pool
clubhouse
hot tub
Unit Amenities
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patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10074 E SAN SALVADOR Drive have any available units?
10074 E SAN SALVADOR Drive has a unit available for $3,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Scottsdale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Scottsdale Rent Report.
What amenities does 10074 E SAN SALVADOR Drive have?
Some of 10074 E SAN SALVADOR Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10074 E SAN SALVADOR Drive currently offering any rent specials?
10074 E SAN SALVADOR Drive isn't currently offering any rent specials.
Is 10074 E SAN SALVADOR Drive pet-friendly?
No, 10074 E SAN SALVADOR Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Scottsdale.
Does 10074 E SAN SALVADOR Drive offer parking?
Yes, 10074 E SAN SALVADOR Drive does offer parking.
Does 10074 E SAN SALVADOR Drive have units with washers and dryers?
No, 10074 E SAN SALVADOR Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 10074 E SAN SALVADOR Drive have a pool?
Yes, 10074 E SAN SALVADOR Drive has a pool.
Does 10074 E SAN SALVADOR Drive have accessible units?
No, 10074 E SAN SALVADOR Drive does not have accessible units.
Does 10074 E SAN SALVADOR Drive have units with dishwashers?
Yes, 10074 E SAN SALVADOR Drive has units with dishwashers.
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