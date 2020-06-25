All apartments in Phoenix
Find more places like 727 E MORELAND Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
727 E MORELAND Street
Last updated November 8 2019 at 5:48 AM

727 E MORELAND Street

727 East Moreland Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Garfield
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all

Location

727 East Moreland Street, Phoenix, AZ 85006
Garfield

Amenities

in unit laundry
dishwasher
parking
recently renovated
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
refrigerator
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
WELCOME HOME TO THIS CHARMING ALMOST 100 YEAR OLD HISTORICAL HOME W/ BRAND NEW FINISHES IN THE HEART OF DOWNTOWN PHX. COMPLETELY REMODELED FEATURING THE LATEST ARCHITECTURAL TRENDS. THIS IS THE CLOSEST HISTORICAL DISTRICT TO DOWNTOWN PHX. WITHIN WALKING DISTANCE TO GALLO BLANCO, WELCOME DINER, BANNER GOOD SAM, 7TH ST, & THE DOWNTOWN CAMPUSES OF ASU & UofA. BRAND NEW STAINED CONCRETE FLOORING, WHITE/SHAKER CABINETRY, LARGE KITCHEN ISLAND AND PANTRY. STATE OF THE ART STAINLESS STEEL APPLIANCES INCLUDED. LUXURY LIVING WITHOUT ALL THE HASSLES OF A DOWNTOWN HIGH RISE. OPEN CONCEPT LIVING AREA & A LARGE MASTER SUITE WITH A HUGE WALK-IN CLOSET. GORGEOUS TILED SHOWER. LARGE LAUNDRY ROOM WITH WASHER/DRYER INCLUDED. DON'T MISS OUT ON THIS MUST SEE! $200 ADMIN FEE DUE AT LEASE SIGNING

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 727 E MORELAND Street have any available units?
727 E MORELAND Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 727 E MORELAND Street have?
Some of 727 E MORELAND Street's amenities include in unit laundry, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 727 E MORELAND Street currently offering any rent specials?
727 E MORELAND Street is not currently offering any rent specials.
Is 727 E MORELAND Street pet-friendly?
No, 727 E MORELAND Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 727 E MORELAND Street offer parking?
Yes, 727 E MORELAND Street offers parking.
Does 727 E MORELAND Street have units with washers and dryers?
Yes, 727 E MORELAND Street offers units with in unit laundry.
Does 727 E MORELAND Street have a pool?
No, 727 E MORELAND Street does not have a pool.
Does 727 E MORELAND Street have accessible units?
No, 727 E MORELAND Street does not have accessible units.
Does 727 E MORELAND Street have units with dishwashers?
Yes, 727 E MORELAND Street has units with dishwashers.
Helpful Articles
7 Amenities That Will Make You Want to Rent Forever
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
How to Budget for Your First Apartment (Checklist and Tips)
How to Move Cross Country
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Cordova Apartments
6231 W McDowell Rd
Phoenix, AZ 85035
The Elton
2420 N 24th St
Phoenix, AZ 85008
Arcadia Villa
3915 E Camelback Rd
Phoenix, AZ 85018
Tides at North Phoenix
2222 W Beardsley Rd
Phoenix, AZ 85027
Encore Tessera
4713 E Van Buren St
Phoenix, AZ 85008
The Urban
3601 E McDowell Rd
Phoenix, AZ 85008
Tides on Thomas
4815 E Thomas Rd
Phoenix, AZ 85008
Ascent at Papago Park
4950 E Van Buren St
Phoenix, AZ 85008

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College