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Phoenix, AZ
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721 E. Montebello Ave #115
Last updated December 2 2019 at 12:55 PM

721 E. Montebello Ave #115

721 East Montebello Avenue · No Longer Available
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Location

721 East Montebello Avenue, Phoenix, AZ 85014

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
recently renovated
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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(RLNE5199458)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 721 E. Montebello Ave #115 have any available units?
721 E. Montebello Ave #115 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 721 E. Montebello Ave #115 have?
Some of 721 E. Montebello Ave #115's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 721 E. Montebello Ave #115 currently offering any rent specials?
721 E. Montebello Ave #115 is not currently offering any rent specials.
Is 721 E. Montebello Ave #115 pet-friendly?
Yes, 721 E. Montebello Ave #115 is pet friendly.
Does 721 E. Montebello Ave #115 offer parking?
No, 721 E. Montebello Ave #115 does not offer parking.
Does 721 E. Montebello Ave #115 have units with washers and dryers?
Yes, 721 E. Montebello Ave #115 offers units with in unit laundry.
Does 721 E. Montebello Ave #115 have a pool?
Yes, 721 E. Montebello Ave #115 has a pool.
Does 721 E. Montebello Ave #115 have accessible units?
No, 721 E. Montebello Ave #115 does not have accessible units.
Does 721 E. Montebello Ave #115 have units with dishwashers?
Yes, 721 E. Montebello Ave #115 has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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