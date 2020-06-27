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Phoenix, AZ
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4920 E CHARTER OAK Road
Last updated July 23 2019 at 7:51 PM

4920 E CHARTER OAK Road

4920 East Charter Oak Road · No Longer Available
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Location

4920 East Charter Oak Road, Phoenix, AZ 85254

Amenities

granite counters
dishwasher
parking
recently renovated
pool
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
bbq/grill
media room
LOCATION,LOCATION,LOCATION!!! SCOTTSDALE FAMOUS 85254 ZIP CODE!!! 2,148 SF LARGE 4 BEDROOM, 2 BATH SINGLE LEVEL HOME SEATING ON HUGE 16,000 SF LOT WITH HUMONGOUS POOL, GAZEBO, RV GATE AND SECOND DRIVEWAY!!! RESORT STYLE LIVING! ADDITIONAL 450 SF( IS NOT INCLUDED IN SQ FOOTAGE ) ENCLOSED ARIZONA ROOM CONVERTED INTO MOVIE THEATER! MAPLE KITCHEN CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS, NICE REMODELED BATHROOM, IMMACULATE ,CLEAN! OWNER IS WILLING TO PAY FOR POOL, FRONT AND BACK LANDSCAPE MAINTENANCE AND HOME WARRANTY WITH ALL APPLIANCES INCLUDED ( TENANT TO PAY $70.00 SERVICE CALL FEE).THIS IS ALL INCLUSIVE RESORT STYLE LIVING!!! EXCELLENT SCHOOL DISTRICTS FOR FAMILY WITH KIDS, SCHOOLS START ON AUGUST 16TH IN SCOTTSDALE!!! AVAILABLE ON AUGUST 1ST 2019!!!.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4920 E CHARTER OAK Road have any available units?
4920 E CHARTER OAK Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4920 E CHARTER OAK Road have?
Some of 4920 E CHARTER OAK Road's amenities include granite counters, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4920 E CHARTER OAK Road currently offering any rent specials?
4920 E CHARTER OAK Road is not currently offering any rent specials.
Is 4920 E CHARTER OAK Road pet-friendly?
No, 4920 E CHARTER OAK Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4920 E CHARTER OAK Road offer parking?
Yes, 4920 E CHARTER OAK Road offers parking.
Does 4920 E CHARTER OAK Road have units with washers and dryers?
No, 4920 E CHARTER OAK Road does not offer units with in unit laundry.
Does 4920 E CHARTER OAK Road have a pool?
Yes, 4920 E CHARTER OAK Road has a pool.
Does 4920 E CHARTER OAK Road have accessible units?
No, 4920 E CHARTER OAK Road does not have accessible units.
Does 4920 E CHARTER OAK Road have units with dishwashers?
Yes, 4920 E CHARTER OAK Road has units with dishwashers.
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