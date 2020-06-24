All apartments in Phoenix
Find more places like 4216 E PARADISE Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Phoenix, AZ
/
4216 E PARADISE Drive
Last updated May 23 2019 at 2:23 AM

4216 E PARADISE Drive

4216 East Paradise Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Phoenix
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

4216 East Paradise Drive, Phoenix, AZ 85028

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
pool
tennis court
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
courtyard
parking
pool
garage
hot tub
tennis court
FULLY FURNISHED GOLF COURSE PATIO HOME! AVAILABLE ONLY MAY 1, 2019-DECEMBER 31, 2019! 2 BEDROOMS PLUS A DEN! MOUNTAIN/GOLF COURSE VIEWS FROM THE PERFECT PATIO W/RAISED PLANTER BEDS, PEACEFUL FOUNTAIN! LOCATED IN THE LOVELY ''SPRINGS'' GUARD GATED PATIO HOME COMMUNITY W/HEATED COMMUNITY POOL/SPA & LIGHTED TENNIS/PICKLE BALL COURTS! LUSH GRASS FRONT YARDS & COMMON AREAS! PRICE INCLUDES UTILITIES W/$100 CAP ON ELECTRIC PER MONTH. ARCHED ENTRY INTO THE GREAT ROOM W/CORNER FIREPLACE, FORMAL LIVING/DINING AREAS! SPACIOUS KITCHEN W/ACCESS TO TILED COURTYARD! 2 CAR GARAGE! KING BED IN MASTER! CONVENIENTLY LOCATED TO EVERYTHING! THIS HOME SHOWS LIKE A MODEL & IDEAL FOR SOMEONE DOING A REMODEL CLOSEBY OR JOB TRANSFERRED IN!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4216 E PARADISE Drive have any available units?
4216 E PARADISE Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 4216 E PARADISE Drive have?
Some of 4216 E PARADISE Drive's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4216 E PARADISE Drive currently offering any rent specials?
4216 E PARADISE Drive is not currently offering any rent specials.
Is 4216 E PARADISE Drive pet-friendly?
No, 4216 E PARADISE Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 4216 E PARADISE Drive offer parking?
Yes, 4216 E PARADISE Drive offers parking.
Does 4216 E PARADISE Drive have units with washers and dryers?
No, 4216 E PARADISE Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 4216 E PARADISE Drive have a pool?
Yes, 4216 E PARADISE Drive has a pool.
Does 4216 E PARADISE Drive have accessible units?
No, 4216 E PARADISE Drive does not have accessible units.
Does 4216 E PARADISE Drive have units with dishwashers?
Yes, 4216 E PARADISE Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
How Much Should I Spend on Rent?
Forms Needed to Rent an Apartment
How to Write a Rental Reference Letter from a Colleague (sample)
When is the Best Time to Rent an Apartment?
Should You Cosign an Apartment Lease?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Arboretum at South Mountain
15251 S 50th St
Phoenix, AZ 85044
Connect on Union
2311 E Union Hills Dr
Phoenix, AZ 85024
Bellagio by Mark-Taylor
5635 E Bell Rd
Phoenix, AZ 85254
CIRQ 44
111 N Dupont Cir
Phoenix, AZ 85034
Presidio North
17031 N 11th Ave
Phoenix, AZ 85023
Papago Crossing
4530 E McDowell Rd
Phoenix, AZ 85008
Mozaic at Steele Park
411 E Indian School Rd
Phoenix, AZ 85012
Mandarina Luxury Apartment Homes
5402 E Washington St
Phoenix, AZ 85034

Similar Pages

Phoenix 1 BedroomsPhoenix 2 Bedrooms
Phoenix Apartments with ParkingPhoenix Apartments with Pool
Phoenix Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Mesa, AZScottsdale, AZChandler, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZPrescott, AZ

Nearby Neighborhoods

AhwatukeeDowntown PhoenixCentral Avenue Corridor
Mountain Park RanchArcadiaArcadia Lite
Desert RidgeLakewood

Apartments Near Colleges

GateWay Community CollegeParadise Valley Community College
Phoenix CollegeArizona State University-Tempe
Mesa Community College