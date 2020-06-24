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3322 E MENADOTA Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3322 E MENADOTA Drive

3322 East Menadota Drive · No Longer Available
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Location

3322 East Menadota Drive, Phoenix, AZ 85050

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
pool
guest suite
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
guest suite
hot tub
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3322 E MENADOTA Drive have any available units?
3322 E MENADOTA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 3322 E MENADOTA Drive have?
Some of 3322 E MENADOTA Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3322 E MENADOTA Drive currently offering any rent specials?
3322 E MENADOTA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 3322 E MENADOTA Drive pet-friendly?
No, 3322 E MENADOTA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 3322 E MENADOTA Drive offer parking?
Yes, 3322 E MENADOTA Drive offers parking.
Does 3322 E MENADOTA Drive have units with washers and dryers?
No, 3322 E MENADOTA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 3322 E MENADOTA Drive have a pool?
Yes, 3322 E MENADOTA Drive has a pool.
Does 3322 E MENADOTA Drive have accessible units?
No, 3322 E MENADOTA Drive does not have accessible units.
Does 3322 E MENADOTA Drive have units with dishwashers?
Yes, 3322 E MENADOTA Drive has units with dishwashers.
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