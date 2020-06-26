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Phoenix, AZ
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2244 W SPUR Drive
Last updated June 20 2019 at 11:10 AM

2244 W SPUR Drive

2244 West Spur Drive · No Longer Available
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Location

2244 West Spur Drive, Phoenix, AZ 85085

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
parking
walk in closets
Unit Amenities
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
bbq/grill
PRESTIGIOUS COMMUNITY OF VALLEY VISTA , THIS STUNNING HOME FEATURES 5 BEDROOMS, 4 BATHS , 22 FOOT VAULTED CEILINGS , SOME WOOD FLOORS, 3-INCH WOOD BLINDS,CEILING FANS THRU-OUT CUSTOM LIGHTING ,LOTS OF WINDOW FOR THE LIGHT AND BRIGHT FEELING LARGE /CHEF DREAMS KITCHEN FEATURES BREAKFAST ISLAND W/GRANITE COUNTER,GAS COOKING ,EXTENDED CABS, MASTER AND 2ND BEDROOM DOWNSTAIRS 3 BEDROOMS AND 2 BATHS UPSTAIRS. LARGE MASTER SUITE HAS FRENCH DOOR EXIT , AND FULL BATH & WALK-IN-CLOSET . ADDED FEATURE DIGITAL NEST THERMOSTATS PAINTED LIVING ROOM WALL,KITCHEN & BATHROOMS CABINETS IN 03/2017. ENTERTAINING BACKYARD HAS 3 SHADY TREES, BUILT-IN BBQ GRILL WITH MINI-FRIDGE AND BAR/AREA WITH GRANITE COUNTER TOP.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2244 W SPUR Drive have any available units?
2244 W SPUR Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2244 W SPUR Drive have?
Some of 2244 W SPUR Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2244 W SPUR Drive currently offering any rent specials?
2244 W SPUR Drive is not currently offering any rent specials.
Is 2244 W SPUR Drive pet-friendly?
No, 2244 W SPUR Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2244 W SPUR Drive offer parking?
Yes, 2244 W SPUR Drive offers parking.
Does 2244 W SPUR Drive have units with washers and dryers?
No, 2244 W SPUR Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 2244 W SPUR Drive have a pool?
No, 2244 W SPUR Drive does not have a pool.
Does 2244 W SPUR Drive have accessible units?
No, 2244 W SPUR Drive does not have accessible units.
Does 2244 W SPUR Drive have units with dishwashers?
Yes, 2244 W SPUR Drive has units with dishwashers.
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