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2036 W CACTUS Road
Last updated March 22 2019 at 3:57 AM

2036 W CACTUS Road

2036 West Cactus Road · No Longer Available
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Location

2036 West Cactus Road, Phoenix, AZ 85029

Amenities

recently renovated
fireplace
oven
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Unit Amenities
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recently renovated
Property Amenities
WELCOME HOME TO THIS REMODELED, 2 BEDROOM, 1 BATH, CORNER UNIT TOWNHOME WITH GORGEOUS MOUNTAIN VIEWS. BRAND NEW VINYL WOOD LOOK FLOORING THROUGHOUT. FRESH PAINT THROUGHOUT. NEW KITCHEN CABINETRY AND APPLIANCES. NEW BATHROOM VANITY AND TILE FLOORING. NEW FIXTURES THROUGHOUT. LARGE BEDROOMS. NEW WINDOW COVERINGS. NEW BASEBOARDS. SINGLE LEVEL. OPEN FLOOR PLAN. WATER, SEWER, TRASH SERVICE IS INCLUDED IN THE MONTHLY RENTAL RATE. COMMUNITY LAUNDRY. DON'T MISS OUT ON THIS MUST SEE! $200 ADMIN FEE DUE AT LEASE SIGNING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2036 W CACTUS Road have any available units?
2036 W CACTUS Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 2036 W CACTUS Road have?
Some of 2036 W CACTUS Road's amenities include recently renovated, fireplace, and oven. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2036 W CACTUS Road currently offering any rent specials?
2036 W CACTUS Road is not currently offering any rent specials.
Is 2036 W CACTUS Road pet-friendly?
No, 2036 W CACTUS Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 2036 W CACTUS Road offer parking?
No, 2036 W CACTUS Road does not offer parking.
Does 2036 W CACTUS Road have units with washers and dryers?
No, 2036 W CACTUS Road does not offer units with in unit laundry.
Does 2036 W CACTUS Road have a pool?
No, 2036 W CACTUS Road does not have a pool.
Does 2036 W CACTUS Road have accessible units?
No, 2036 W CACTUS Road does not have accessible units.
Does 2036 W CACTUS Road have units with dishwashers?
No, 2036 W CACTUS Road does not have units with dishwashers.
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