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17843 N. 35th Street
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17843 N. 35th Street

17843 North 35th Street · No Longer Available
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Location

17843 North 35th Street, Phoenix, AZ 85032

Amenities

Unit Amenities
Property Amenities
GREAT LOCATION NEAR THE 51, 101, PARADISE VALLEY AND DESERT RIDGE MALLS AND PVCC. - FRESHLY PAINTED INSIDE, SILESTONE COUNTERS, NEWER BATHROOM AND KITCHEN FAUCETS, CORNER LOT WITH LARGE GRASSY BACK YARD. LARGE GREAT ROOM AND HUGE 3RD BEDROOM,10 X 18 ADDS 180SF NOT INCLUDED IN ASSESSOR RECORDS. KITCHEN HAS ALL NEWER APPLIANCES. THERE IS A STORAGE UNIT IN BACK YARD AND THERE IS OFF STREET PARKING FOR TWO TO THREE VEHICLES. NEWER ROOF. **SORRY ASSISTIVE ANIMALS ONLY**LANDSCAPE SERVICE INCLUDED!!

No Pets Allowed

(RLNE3180635)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 17843 N. 35th Street have any available units?
17843 N. 35th Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
Is 17843 N. 35th Street currently offering any rent specials?
17843 N. 35th Street is not currently offering any rent specials.
Is 17843 N. 35th Street pet-friendly?
No, 17843 N. 35th Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 17843 N. 35th Street offer parking?
No, 17843 N. 35th Street does not offer parking.
Does 17843 N. 35th Street have units with washers and dryers?
No, 17843 N. 35th Street does not offer units with in unit laundry.
Does 17843 N. 35th Street have a pool?
No, 17843 N. 35th Street does not have a pool.
Does 17843 N. 35th Street have accessible units?
No, 17843 N. 35th Street does not have accessible units.
Does 17843 N. 35th Street have units with dishwashers?
No, 17843 N. 35th Street does not have units with dishwashers.
Does 17843 N. 35th Street have units with air conditioning?
No, 17843 N. 35th Street does not have units with air conditioning.
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