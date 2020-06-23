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Phoenix, AZ
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10627 N 44th Court
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

10627 N 44th Court

10627 North 44th Court · No Longer Available
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Location

10627 North 44th Court, Phoenix, AZ 85028

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10627 N 44th Court have any available units?
10627 N 44th Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Phoenix, AZ.
How much is rent in Phoenix, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Phoenix Rent Report.
What amenities does 10627 N 44th Court have?
Some of 10627 N 44th Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10627 N 44th Court currently offering any rent specials?
10627 N 44th Court isn't currently offering any rent specials.
Is 10627 N 44th Court pet-friendly?
No, 10627 N 44th Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Phoenix.
Does 10627 N 44th Court offer parking?
Yes, 10627 N 44th Court does offer parking.
Does 10627 N 44th Court have units with washers and dryers?
No, 10627 N 44th Court does not offer units with in unit laundry.
Does 10627 N 44th Court have a pool?
Yes, 10627 N 44th Court has a pool.
Does 10627 N 44th Court have accessible units?
No, 10627 N 44th Court does not have accessible units.
Does 10627 N 44th Court have units with dishwashers?
Yes, 10627 N 44th Court has units with dishwashers.
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