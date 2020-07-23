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6728 E MELROSE Street
Last updated July 22 2020 at 5:20 AM

6728 E MELROSE Street

6728 East Melrose Street · No Longer Available
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Location

6728 East Melrose Street, Mesa, AZ 85215

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
garage
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
THREE BEDROOM, TWO BATH, 2 CAR GARAGE HOUSE IN CORTA BELLA. EAT-IN KITCHEN HAS ALL APPLIANCES INCLUDED AND A KITCHEN ISLAND. DIRECT ACCESS TO GARAGE FROM KITCHEN. GREAT ROOM HAS ACCESS TO BACK YARD PATIO AND PEBBLE TEC POOL.MASTER BEDROOM IN REAR OF HOUSE. CARPET IN 2 BEDROOMS, 3RD BEDROOM HAS LAMINATE WOOD FLOOR. TILE IN GREAT ROOM AND KITCHEN. INSIDE LAUNDRY INCLUDES FULL SIZED WASHER AND DRYER. WATER SOFTENER IN GARAGE IS NOT CONNECTED. TENANT TO RESEARCH ALL INFO DEEMED IMPORTANT. INCOME REQUIREMENT: NET TAKE HOME PAY TO BE 3 X RENT=$4725. NO COSIGNERS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6728 E MELROSE Street have any available units?
6728 E MELROSE Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 6728 E MELROSE Street have?
Some of 6728 E MELROSE Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6728 E MELROSE Street currently offering any rent specials?
6728 E MELROSE Street is not currently offering any rent specials.
Is 6728 E MELROSE Street pet-friendly?
No, 6728 E MELROSE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Mesa.
Does 6728 E MELROSE Street offer parking?
Yes, 6728 E MELROSE Street offers parking.
Does 6728 E MELROSE Street have units with washers and dryers?
Yes, 6728 E MELROSE Street offers units with in unit laundry.
Does 6728 E MELROSE Street have a pool?
Yes, 6728 E MELROSE Street has a pool.
Does 6728 E MELROSE Street have accessible units?
No, 6728 E MELROSE Street does not have accessible units.
Does 6728 E MELROSE Street have units with dishwashers?
Yes, 6728 E MELROSE Street has units with dishwashers.
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