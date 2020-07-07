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Mesa, AZ
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1906 E Jamaica
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1906 E Jamaica

1906 East Jamaica Avenue · No Longer Available
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Location

1906 East Jamaica Avenue, Mesa, AZ 85204

Amenities

on-site laundry
granite counters
dishwasher
pet friendly
recently renovated
pool
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
playground
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
1906 E Jamaica Available 02/01/20 1906 E Jamaica OPEN 12/21/2019 NOON TO 1 PM. - !!!MORE PICTURES COMING SOON!!!

***COMMUNITY POOL***
***PLAYGROUND AREA***

REMODELED THREE (3) BEDROOM TWO (2) BATHROOM HOUSE -- - REMODELED
BREAKFAST BAR TOP OFF KITCHEN ISLAND - GRANITE
OPEN FLOOR PLAN, CERAMIC TILE THROUGHOUT, DISHWASHER, LAUNDRY ROOM, THIS HOME IS IN EXCELLENT CONDITION. THERE IS A FENCED YARD THE HOME IS VERY CLEAN. NEAR 60 FREEWAY AND GILBERT ROAD AT 1906 E. JAMAICA, MESA, AZ 85204 TEXT OR CALL MIKE AT 602-619-3035 OR JAMES 480-593-7420
Applications accepted AT: EXPRESSCO.APPFOLIO.COM/LISTINGS

(RLNE4624964)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1906 E Jamaica have any available units?
1906 E Jamaica doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 1906 E Jamaica have?
Some of 1906 E Jamaica's amenities include on-site laundry, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1906 E Jamaica currently offering any rent specials?
1906 E Jamaica is not currently offering any rent specials.
Is 1906 E Jamaica pet-friendly?
Yes, 1906 E Jamaica is pet friendly.
Does 1906 E Jamaica offer parking?
No, 1906 E Jamaica does not offer parking.
Does 1906 E Jamaica have units with washers and dryers?
No, 1906 E Jamaica does not offer units with in unit laundry.
Does 1906 E Jamaica have a pool?
Yes, 1906 E Jamaica has a pool.
Does 1906 E Jamaica have accessible units?
No, 1906 E Jamaica does not have accessible units.
Does 1906 E Jamaica have units with dishwashers?
Yes, 1906 E Jamaica has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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