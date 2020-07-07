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1906 E Jamaica Available 02/01/20 1906 E Jamaica OPEN 12/21/2019 NOON TO 1 PM. - !!!MORE PICTURES COMING SOON!!!
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REMODELED THREE (3) BEDROOM TWO (2) BATHROOM HOUSE -- - REMODELED
BREAKFAST BAR TOP OFF KITCHEN ISLAND - GRANITE
OPEN FLOOR PLAN, CERAMIC TILE THROUGHOUT, DISHWASHER, LAUNDRY ROOM, THIS HOME IS IN EXCELLENT CONDITION. THERE IS A FENCED YARD THE HOME IS VERY CLEAN. NEAR 60 FREEWAY AND GILBERT ROAD AT 1906 E. JAMAICA, MESA, AZ 85204 TEXT OR CALL MIKE AT 602-619-3035 OR JAMES 480-593-7420
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(RLNE4624964)