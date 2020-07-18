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1534 W Bently
Last updated July 18 2020 at 10:10 AM

1534 W Bently

1534 West Bentley Street · No Longer Available
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Location

1534 West Bentley Street, Mesa, AZ 85201

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
granite counters
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
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dogs allowed
pet friendly
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(RLNE5914428)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1534 W Bently have any available units?
1534 W Bently doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Mesa, AZ.
How much is rent in Mesa, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Mesa Rent Report.
What amenities does 1534 W Bently have?
Some of 1534 W Bently's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1534 W Bently currently offering any rent specials?
1534 W Bently is not currently offering any rent specials.
Is 1534 W Bently pet-friendly?
Yes, 1534 W Bently is pet friendly.
Does 1534 W Bently offer parking?
Yes, 1534 W Bently offers parking.
Does 1534 W Bently have units with washers and dryers?
No, 1534 W Bently does not offer units with in unit laundry.
Does 1534 W Bently have a pool?
No, 1534 W Bently does not have a pool.
Does 1534 W Bently have accessible units?
No, 1534 W Bently does not have accessible units.
Does 1534 W Bently have units with dishwashers?
No, 1534 W Bently does not have units with dishwashers.
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