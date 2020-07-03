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Glendale, AZ
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7484 W DENARO Drive
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7484 W DENARO Drive

7484 West Denaro Drive · No Longer Available
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Location

7484 West Denaro Drive, Glendale, AZ 85308
Arrowhead Ranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
courtyard
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7484 W DENARO Drive have any available units?
7484 W DENARO Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 7484 W DENARO Drive have?
Some of 7484 W DENARO Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7484 W DENARO Drive currently offering any rent specials?
7484 W DENARO Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7484 W DENARO Drive pet-friendly?
No, 7484 W DENARO Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 7484 W DENARO Drive offer parking?
Yes, 7484 W DENARO Drive offers parking.
Does 7484 W DENARO Drive have units with washers and dryers?
No, 7484 W DENARO Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 7484 W DENARO Drive have a pool?
No, 7484 W DENARO Drive does not have a pool.
Does 7484 W DENARO Drive have accessible units?
No, 7484 W DENARO Drive does not have accessible units.
Does 7484 W DENARO Drive have units with dishwashers?
Yes, 7484 W DENARO Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.
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