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Glendale, AZ
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7193 W BLACKHAWK Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

7193 W BLACKHAWK Drive

7193 West Blackhawk Drive · No Longer Available
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Location

7193 West Blackhawk Drive, Glendale, AZ 85308
Arrowhead Ranch

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
pool
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
**BEAUTIFUL HOME WITH POOL IN DEMAND 'ARROWHEAD' AREA!!!**DRAMATIC ENTRY - FORMAL LIVING AND DINING ROOM WITH HIGH VAULTED CEILING AND BEAUTIFUL TILE!** EAT-IN KITCHEN IS OPEN TO SPACIOUS FAMILY ROOM**FULL BATH DOWN AND DEN WHICH COULD BE USED AS DOWNSTAIRS BEDROOM**MASTER SUITE UPSTAIRS HAS BATH WITH SEPARATE TUB & SHOWER AND DUAL SINKS**BEAUTIFUL PEBBLETEC PLAY-POOL (SOUTH FACING) AND A NICE GRASS AREA**REFRIGERATOR, WASHER & DRYER FURNISHED**RV GATE AND PARKING AREA (RV MUST BE BELOW FENCE)**ABSOLUTELY NO SMOKING INSIDE**50% OF CLEANING AND PET DEPOSITS ARE NON-REFUNDABLE - COVERS ADMINISTRATION FEE**PETS BY LANDLORD APPROVAL**LANDLORD PAYS FOR POOL SERVICE AND CHEMICALS**

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: Other.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7193 W BLACKHAWK Drive have any available units?
7193 W BLACKHAWK Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 7193 W BLACKHAWK Drive have?
Some of 7193 W BLACKHAWK Drive's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7193 W BLACKHAWK Drive currently offering any rent specials?
7193 W BLACKHAWK Drive is not currently offering any rent specials.
Is 7193 W BLACKHAWK Drive pet-friendly?
Yes, 7193 W BLACKHAWK Drive is pet friendly.
Does 7193 W BLACKHAWK Drive offer parking?
Yes, 7193 W BLACKHAWK Drive offers parking.
Does 7193 W BLACKHAWK Drive have units with washers and dryers?
Yes, 7193 W BLACKHAWK Drive offers units with in unit laundry.
Does 7193 W BLACKHAWK Drive have a pool?
Yes, 7193 W BLACKHAWK Drive has a pool.
Does 7193 W BLACKHAWK Drive have accessible units?
No, 7193 W BLACKHAWK Drive does not have accessible units.
Does 7193 W BLACKHAWK Drive have units with dishwashers?
Yes, 7193 W BLACKHAWK Drive has units with dishwashers.
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