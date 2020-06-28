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Glendale, AZ
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5123 W. Evans Dr.
Last updated October 24 2019 at 5:15 PM

5123 W. Evans Dr.

5123 West Evans Drive · No Longer Available
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Location

5123 West Evans Drive, Glendale, AZ 85306

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
pool
carpet
range
oven
Unit Amenities
carpet
oven
patio / balcony
range
w/d hookup
Property Amenities
on-site laundry
pool
***NO HOA*** SPACIOUS CORNER LOT HOME WITH PRIVATE POOL! - SPACIOUS CORNER LOT HOME WITH PRIVATE POOL WITH A NEW POOL FENCE!**NEW INTERIOR PAINT!! SOME NEW WINDOW COVERINGS!!!** FRESHLY PAINTED KITCHEN CABINETS IN AND OUT!!!**NEW MASTER SHOWER DOOR***CLEAN AND READY FOR OCCUPANCY. 3 BEDROOM 2 BATH HAS TILE THROUGHOUT-NO CARPET! KITCHEN HAS RANGE/OVEN, LIVING ROOM, FAMILY ROOM WITH DINING, INSIDE LAUNDRY ROOM! FULL POOL SERVICE INCLUDED. CLOSE TO SCHOOLS & BUS ROUTES, AND EASY ACCESS TO 101 LOOP & I-17. **GUEST HOUSE NOT PART OF RENTAL-OWNER USE ONLY**

No Pets Allowed

(RLNE3461708)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 5123 W. Evans Dr. have any available units?
5123 W. Evans Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Glendale, AZ.
How much is rent in Glendale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Glendale Rent Report.
What amenities does 5123 W. Evans Dr. have?
Some of 5123 W. Evans Dr.'s amenities include w/d hookup, patio / balcony, and pool. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 5123 W. Evans Dr. currently offering any rent specials?
5123 W. Evans Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 5123 W. Evans Dr. pet-friendly?
No, 5123 W. Evans Dr. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Glendale.
Does 5123 W. Evans Dr. offer parking?
No, 5123 W. Evans Dr. does not offer parking.
Does 5123 W. Evans Dr. have units with washers and dryers?
No, 5123 W. Evans Dr. does not offer units with in unit laundry.
Does 5123 W. Evans Dr. have a pool?
Yes, 5123 W. Evans Dr. has a pool.
Does 5123 W. Evans Dr. have accessible units?
No, 5123 W. Evans Dr. does not have accessible units.
Does 5123 W. Evans Dr. have units with dishwashers?
No, 5123 W. Evans Dr. does not have units with dishwashers.
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