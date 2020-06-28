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Chandler, AZ
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90 W WOOD Drive
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90 W WOOD Drive

90 West Wood Drive · No Longer Available
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Location

90 West Wood Drive, Chandler, AZ 85248
Ironwood Vistas

Amenities

putting green
patio / balcony
dishwasher
garage
stainless steel
hot tub
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
putting green
garage
hot tub
SMART HOME, GREEN WORKSPACE ENVIRONMENT WITH DIGITAL NOMAD COMFORTS. OFFERING OVERSIZED DRIVEWAY, GATED COMMUNITY, EXTRA STORAGE LOFT ABOVE GARAGE, MINIMAL TO NO LANDSCAPING, SUBSTANTIAL ENERGY COST SAVINGS WITH OWNED GRANDFATHERED SOLAR SYSTEM - NO MINIMUM SRP MONTHLY CHARGE, LED LIGHTING, SMART PHONE CONTROLLED PROGRAMMABLE HOT WATER HEATER & NEST THERMOSTAT, SUN SCREENS, USB PORT OUTLETS IN ALL ROOMS, REVERSE OSMOSIS AT KITCHEN SINK, SPA LIGHTED SHOWER HEAD IN MASTER BATH, , BACKYARD SPA RETREAT HABITAT WITH MURAL PANTING, STONE, PUTTING GREEN, ACCENT LIGHTING MEDITATION AREA UNDER GONDOLA, PLANTATION SHUTTERS, CORIAN COUNTER TOPS, RAISED GLASS COUNTER TOP, STAINLESS STEEL APPLIANCES, SIDE GATE WITH PAVERS, DOGGY DOOR. HOME IS PREVIOUS MODEL WITH HUGE INVESTMENT BY OWNER TO CREATE A SAFE, GREEN ENERGY EFFICIENT LIVING SPACE WITH HIGH END TOUCHES AND EASE OF MAINTENANCE FOR TODAY'S BUSY PROFESSIONALS IN WELCOMING COMMUNITY.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 90 W WOOD Drive have any available units?
90 W WOOD Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 90 W WOOD Drive have?
Some of 90 W WOOD Drive's amenities include putting green, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 90 W WOOD Drive currently offering any rent specials?
90 W WOOD Drive is not currently offering any rent specials.
Is 90 W WOOD Drive pet-friendly?
No, 90 W WOOD Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 90 W WOOD Drive offer parking?
Yes, 90 W WOOD Drive offers parking.
Does 90 W WOOD Drive have units with washers and dryers?
No, 90 W WOOD Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 90 W WOOD Drive have a pool?
No, 90 W WOOD Drive does not have a pool.
Does 90 W WOOD Drive have accessible units?
No, 90 W WOOD Drive does not have accessible units.
Does 90 W WOOD Drive have units with dishwashers?
Yes, 90 W WOOD Drive has units with dishwashers.
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