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714 E Gemini Pl.
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714 E Gemini Pl.

714 East Gemini Place · No Longer Available
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Location

714 East Gemini Place, Chandler, AZ 85249
Paseo Crossings

Amenities

pet friendly
garage
recently renovated
media room
Unit Amenities
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
media room
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(RLNE3889880)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 714 E Gemini Pl. have any available units?
714 E Gemini Pl. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 714 E Gemini Pl. have?
Some of 714 E Gemini Pl.'s amenities include pet friendly, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 714 E Gemini Pl. currently offering any rent specials?
714 E Gemini Pl. is not currently offering any rent specials.
Is 714 E Gemini Pl. pet-friendly?
Yes, 714 E Gemini Pl. is pet friendly.
Does 714 E Gemini Pl. offer parking?
Yes, 714 E Gemini Pl. offers parking.
Does 714 E Gemini Pl. have units with washers and dryers?
No, 714 E Gemini Pl. does not offer units with in unit laundry.
Does 714 E Gemini Pl. have a pool?
No, 714 E Gemini Pl. does not have a pool.
Does 714 E Gemini Pl. have accessible units?
No, 714 E Gemini Pl. does not have accessible units.
Does 714 E Gemini Pl. have units with dishwashers?
No, 714 E Gemini Pl. does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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