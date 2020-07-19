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Chandler, AZ
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6867 S TERESA Drive
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

6867 S TERESA Drive

6867 South Teresa Drive · No Longer Available
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Location

6867 South Teresa Drive, Chandler, AZ 85249
Sun River

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
game room
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6867 S TERESA Drive have any available units?
6867 S TERESA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 6867 S TERESA Drive have?
Some of 6867 S TERESA Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6867 S TERESA Drive currently offering any rent specials?
6867 S TERESA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 6867 S TERESA Drive pet-friendly?
No, 6867 S TERESA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 6867 S TERESA Drive offer parking?
Yes, 6867 S TERESA Drive offers parking.
Does 6867 S TERESA Drive have units with washers and dryers?
No, 6867 S TERESA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 6867 S TERESA Drive have a pool?
Yes, 6867 S TERESA Drive has a pool.
Does 6867 S TERESA Drive have accessible units?
No, 6867 S TERESA Drive does not have accessible units.
Does 6867 S TERESA Drive have units with dishwashers?
Yes, 6867 S TERESA Drive has units with dishwashers.
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