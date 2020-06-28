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Chandler, AZ
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644 E RIVIERA Drive
Last updated May 14 2020 at 5:36 AM

644 E RIVIERA Drive

644 East Riviera Drive · No Longer Available
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Location

644 East Riviera Drive, Chandler, AZ 85249
Los Vistoso

Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
playground
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 644 E RIVIERA Drive have any available units?
644 E RIVIERA Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 644 E RIVIERA Drive have?
Some of 644 E RIVIERA Drive's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 644 E RIVIERA Drive currently offering any rent specials?
644 E RIVIERA Drive is not currently offering any rent specials.
Is 644 E RIVIERA Drive pet-friendly?
No, 644 E RIVIERA Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 644 E RIVIERA Drive offer parking?
No, 644 E RIVIERA Drive does not offer parking.
Does 644 E RIVIERA Drive have units with washers and dryers?
No, 644 E RIVIERA Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 644 E RIVIERA Drive have a pool?
No, 644 E RIVIERA Drive does not have a pool.
Does 644 E RIVIERA Drive have accessible units?
No, 644 E RIVIERA Drive does not have accessible units.
Does 644 E RIVIERA Drive have units with dishwashers?
Yes, 644 E RIVIERA Drive has units with dishwashers.
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