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Chandler, AZ
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4621 S GREYTHORNE Way
Last updated September 8 2019 at 7:13 AM

4621 S GREYTHORNE Way

4621 South Greythorne Way · No Longer Available
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Location

4621 South Greythorne Way, Chandler, AZ 85248

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4621 S GREYTHORNE Way have any available units?
4621 S GREYTHORNE Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 4621 S GREYTHORNE Way have?
Some of 4621 S GREYTHORNE Way's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4621 S GREYTHORNE Way currently offering any rent specials?
4621 S GREYTHORNE Way isn't currently offering any rent specials.
Is 4621 S GREYTHORNE Way pet-friendly?
No, 4621 S GREYTHORNE Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 4621 S GREYTHORNE Way offer parking?
No, 4621 S GREYTHORNE Way does not offer parking.
Does 4621 S GREYTHORNE Way have units with washers and dryers?
No, 4621 S GREYTHORNE Way does not offer units with in unit laundry.
Does 4621 S GREYTHORNE Way have a pool?
No, 4621 S GREYTHORNE Way does not have a pool.
Does 4621 S GREYTHORNE Way have accessible units?
No, 4621 S GREYTHORNE Way does not have accessible units.
Does 4621 S GREYTHORNE Way have units with dishwashers?
Yes, 4621 S GREYTHORNE Way has units with dishwashers.
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