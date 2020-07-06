Amenities
5 Bed 3 Bath Over 2800'' feet in Chandler with 3 Car Garage. Below Comps Call Ryan 602-400-5090 GoRenter.com - 4515 E Peach Tree DR, Chandler, AZ 85249.
Subdivision: SUN GROVES,
DON'T MISS OUT ON THIS RARE OPPORTINITY TO LEASE THIS FIVE BEDROOM IN CHNADLER. THIS HOME HAS VAULTED CEILINGS AND A THREE CAR GARAGE, GREAT LOCTION JUST OFF HUNT HWY.
SORRY, NO PETS. Text Ryan for more info 602-400-5090
Cross Streets: VAL VISTA/HUNT Directions: GO W. ON HUNT GO TO HILLCREST, TAKE A RIGHT, GO TO FIRESTONE TAKE A LEFT, TAKE THE NEXT RIGHT TO PEACH TREE TAKE A LEFT.
Lessee to verify all information to be correct. TEXT#: 602-400-5090
Ryan S. VANOTTI PLC
Realtor
11024 N 28th Dr Suite#145
Phoenix, AZ 85029
CELL & TEXT#: 602-400-5090
E-Mail: ryan@gorenter.com
Brokerage Co: GoRenter.com, LLC
No Pets Allowed
(RLNE3743994)