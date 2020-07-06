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Chandler, AZ
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4515 E Peach Tree Dr
Last updated April 16 2020 at 10:26 AM

4515 E Peach Tree Dr

4515 East Peach Tree Drive · No Longer Available
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Location

4515 East Peach Tree Drive, Chandler, AZ 85249
Sun Groves

Amenities

garage
Unit Amenities
Property Amenities
parking
garage
5 Bed 3 Bath Over 2800'' feet in Chandler with 3 Car Garage. Below Comps Call Ryan 602-400-5090 GoRenter.com - 4515 E Peach Tree DR, Chandler, AZ 85249.

Subdivision: SUN GROVES,

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SORRY, NO PETS. Text Ryan for more info 602-400-5090

Cross Streets: VAL VISTA/HUNT Directions: GO W. ON HUNT GO TO HILLCREST, TAKE A RIGHT, GO TO FIRESTONE TAKE A LEFT, TAKE THE NEXT RIGHT TO PEACH TREE TAKE A LEFT.

Lessee to verify all information to be correct. TEXT#: 602-400-5090

Ryan S. VANOTTI PLC
Realtor
11024 N 28th Dr Suite#145
Phoenix, AZ 85029
CELL & TEXT#: 602-400-5090
E-Mail: ryan@gorenter.com
Brokerage Co: GoRenter.com, LLC

No Pets Allowed

(RLNE3743994)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4515 E Peach Tree Dr have any available units?
4515 E Peach Tree Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
Is 4515 E Peach Tree Dr currently offering any rent specials?
4515 E Peach Tree Dr is not currently offering any rent specials.
Is 4515 E Peach Tree Dr pet-friendly?
No, 4515 E Peach Tree Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 4515 E Peach Tree Dr offer parking?
Yes, 4515 E Peach Tree Dr offers parking.
Does 4515 E Peach Tree Dr have units with washers and dryers?
No, 4515 E Peach Tree Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 4515 E Peach Tree Dr have a pool?
No, 4515 E Peach Tree Dr does not have a pool.
Does 4515 E Peach Tree Dr have accessible units?
No, 4515 E Peach Tree Dr does not have accessible units.
Does 4515 E Peach Tree Dr have units with dishwashers?
No, 4515 E Peach Tree Dr does not have units with dishwashers.
Does 4515 E Peach Tree Dr have units with air conditioning?
No, 4515 E Peach Tree Dr does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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