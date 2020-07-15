All apartments in Chandler
Find more places like 340 W LOCUST Drive.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Chandler, AZ
/
340 W LOCUST Drive
Last updated October 9 2019 at 7:20 AM

340 W LOCUST Drive

340 West Locust Drive · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Chandler
See all
Apartments with Parking
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Balcony
See all
Apartments with Gym
See all

Location

340 West Locust Drive, Chandler, AZ 85248
Fox Crossing

Amenities

granite counters
dishwasher
parking
walk in closets
fire pit
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
oven
walk in closets
Property Amenities
fire pit
parking
BEAUTIFUL HOME IN A PRIMARY LOCATION! THIS HOUSE HAS ALL NEUTRAL COLORS PAINT. SPACIOUS KITCHEN WITH TILE, GRANITE COUNTER TOPS, LOTS OF CABINETS, KITCHEN ISLAND . FAMILY ROOM OFF KITCHEN AND A SEPERATE LIVING/DINING ROOM. THERE IS A BEDROOM AND 3/4 BATH DOWNSTAIRS. DRAMATIC STAIRCASE LEADS TO THE OTHER 3 BEDROOMS AND A LOFT AS WELL. MASTER BEDROOM IS SPACIOUS WITH A LARGE BATH AND A WALK IN CLOSET. NICE SIZE BACKYARD THAT FEATURES A FIREPIT AND ENTERTAINMENT BAR. CLOSE TO FREEWAYS, PARKS AND SHOPPING, DINE AREA. WONDERFUL HOME, A MUST SEE. 1.5% OF RENTAL TAX WILL BE ADDED TO THE MONTHLY RENT.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Other.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 340 W LOCUST Drive have any available units?
340 W LOCUST Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 340 W LOCUST Drive have?
Some of 340 W LOCUST Drive's amenities include granite counters, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 340 W LOCUST Drive currently offering any rent specials?
340 W LOCUST Drive is not currently offering any rent specials.
Is 340 W LOCUST Drive pet-friendly?
No, 340 W LOCUST Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 340 W LOCUST Drive offer parking?
Yes, 340 W LOCUST Drive offers parking.
Does 340 W LOCUST Drive have units with washers and dryers?
No, 340 W LOCUST Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 340 W LOCUST Drive have a pool?
No, 340 W LOCUST Drive does not have a pool.
Does 340 W LOCUST Drive have accessible units?
No, 340 W LOCUST Drive does not have accessible units.
Does 340 W LOCUST Drive have units with dishwashers?
Yes, 340 W LOCUST Drive has units with dishwashers.
Helpful Articles
Best Cities for Pets 2019
College Apartment Checklist: Everything You Need
How Do I Find an Apartment Fast?
13 Places to Get Free Moving Boxes
What are Security Deposits? Everything Renters Should Know
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Palm Trails Apartments
235 E Ray Rd
Chandler, AZ 85225
Cornerstone Ranch
3999 S Dobson Rd
Chandler, AZ 85248
Pinnacle Terrace
801 N Federal St
Chandler, AZ 85226
Biscayne Bay
300 E Warner Rd
Chandler, AZ 85225
Almeria at Ocotillo
2471 W Edgewater Way
Chandler, AZ 85248
Mira Santi by Mark-Taylor
800 W Queen Creek Rd
Chandler, AZ 85286
Elevation Chandler
2300 W Pecos Rd
Chandler, AZ 85224
Cooper 202
1450 S Cooper Rd
Chandler, AZ 85286

Similar Pages

Chandler 1 Bedroom ApartmentsChandler 2 Bedroom Apartments
Chandler Apartments with ParkingChandler Apartments with Pools
Chandler Studio ApartmentsPinal County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Phoenix, AZMesa, AZScottsdale, AZTempe, AZ
Glendale, AZGilbert, AZPeoria, AZSurprise, AZ
Avondale, AZGoodyear, AZCasa Grande, AZQueen Creek, AZ

Nearby Neighborhoods

OctotilloDowntown Chandler
The Island At Ocotillo

Apartments Near Colleges

Arizona State University-TempeGateWay Community College
Mesa Community CollegeRio Salado College
Paradise Valley Community College