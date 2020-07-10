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2600 West Summit Plaza
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2600 West Summit Plaza

2600 West Summit Place · No Longer Available
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Location

2600 West Summit Place, Chandler, AZ 85224

Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
fireplace
bbq/grill
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
bbq/grill
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
BRICK HOME, UPGRADED DOORS AND WINDOWS, SEPARATE LIVING/FAMILY ROOM WITH BUILT IN SUNROOM. TILE IN LIVING ROOM WITH FIREPLACE, TILE KITCHEN COUNTER TOPS, NEUTRAL CARPET IN FAMILY ROOM AND BEDROOMS, NEUTRAL PAINT, FANS IN EVERY BEDROOM, SYNTHETIC GRASS IN FRONT YARD FOR EASY MAINTENANCE, MATURE LANDSCAPING IN FRONT AND BACKYARD, GRASS IN BACKYARD WITH BUILT IN BBQ AND BACK PATIO WITH PAVERS. CLOSE TO SCHOOLS, SHOPPING AND EASY ACCESS TO HWY 101. REQUIREMENTS: GOOD CREDIT, COMBINED INCOME OF 3X THE AMOUNT OF THE RENT ON A MONTHLY BASIS, NO EVICTIONS, NO OPEN JUDGMENTS. 4% MUNICIPAL TAX ADDED TO MONTHLY RENT, SECURITY DEPOSIT IS SAME AMOUNT AS RENT, $150 ADMIN FEE, $300 PET DEPOSIT PER PET. ***PLEASE HAVE PETS APPROVED BEFORE APPLYING*** PLEASE GO TO https://showmojo.com/2516b8f3a4/gallery TO SET UP A SHOWING

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2600 West Summit Plaza have any available units?
2600 West Summit Plaza doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 2600 West Summit Plaza have?
Some of 2600 West Summit Plaza's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2600 West Summit Plaza currently offering any rent specials?
2600 West Summit Plaza is not currently offering any rent specials.
Is 2600 West Summit Plaza pet-friendly?
Yes, 2600 West Summit Plaza is pet friendly.
Does 2600 West Summit Plaza offer parking?
No, 2600 West Summit Plaza does not offer parking.
Does 2600 West Summit Plaza have units with washers and dryers?
No, 2600 West Summit Plaza does not offer units with in unit laundry.
Does 2600 West Summit Plaza have a pool?
No, 2600 West Summit Plaza does not have a pool.
Does 2600 West Summit Plaza have accessible units?
No, 2600 West Summit Plaza does not have accessible units.
Does 2600 West Summit Plaza have units with dishwashers?
No, 2600 West Summit Plaza does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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