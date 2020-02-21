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Chandler, AZ
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2363 E Kesler LN
Last updated May 19 2020 at 11:54 AM

2363 E Kesler LN

2363 East Kesler Lane · No Longer Available
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Location

2363 East Kesler Lane, Chandler, AZ 85225
Kempton Crossing

Amenities

in unit laundry
pet friendly
garage
ceiling fan
courtyard
microwave
Unit Amenities
ceiling fan
in unit laundry
microwave
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
courtyard
parking
garage
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RENTAL TAX IS 2.0%

CURRENTLY TENANT OCCUPIED -NOT AVAILABLE TO SHOW

AVAILABLE FOR JUNE MOVE IN

(RLNE4863293)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2363 E Kesler LN have any available units?
2363 E Kesler LN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 2363 E Kesler LN have?
Some of 2363 E Kesler LN's amenities include in unit laundry, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2363 E Kesler LN currently offering any rent specials?
2363 E Kesler LN is not currently offering any rent specials.
Is 2363 E Kesler LN pet-friendly?
Yes, 2363 E Kesler LN is pet friendly.
Does 2363 E Kesler LN offer parking?
Yes, 2363 E Kesler LN offers parking.
Does 2363 E Kesler LN have units with washers and dryers?
Yes, 2363 E Kesler LN offers units with in unit laundry.
Does 2363 E Kesler LN have a pool?
No, 2363 E Kesler LN does not have a pool.
Does 2363 E Kesler LN have accessible units?
No, 2363 E Kesler LN does not have accessible units.
Does 2363 E Kesler LN have units with dishwashers?
No, 2363 E Kesler LN does not have units with dishwashers.
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