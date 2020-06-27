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Chandler, AZ
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2070 W Corona Dr.
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2070 W Corona Dr.

2070 W Corona Dr · No Longer Available
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Location

2070 W Corona Dr, Chandler, AZ 85224

Amenities

in unit laundry
granite counters
dogs allowed
stainless steel
pool
hot tub
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
pool
dogs allowed
hot tub
pet friendly
2070 W Corona Dr. Available 09/13/19 COMING SOON!! ABSOLUTELY STUNNING 4BR 2.5BA, OVER 2100SQFT, COMMUNITY POOL, CHANDLER - STUNNING 4-BEDROOM HOUSE IN A SECURED GATED COMMUNITY WITH A COMMUNITY POOL AND SPA IN A GREAT LOCATION. STAINLESS STEEL APPLIANCES, GRANITE COUNTERTOP, GRAVEL LANDSCPAE FRONT AND BACK. INCLUDES WASHER AND DRYER. HOA INCLUDES FRONT YARD MAINTENANCE AND COMMUNITY POOL.LESS THAN 5 MINUTES AWAY FROM FREEWAY 101 AND 202, CLOSE TO MAJOR BUSINESS OFFICES LIKE GM, WELLSFARGO, INTEL, GODADDY , PEARSON , STATEFARM , ASU BUSINESS PARK, CHANDLER REGIONAL HOSPITAL AND MANY MORE OFFICES. LOCATION, LOCATION , LOCATION..

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DO NOT DISTURB CURRENT TENANT- SPECIAL APPOINTMENT NEEDED

(RLNE3807783)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2070 W Corona Dr. have any available units?
2070 W Corona Dr. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 2070 W Corona Dr. have?
Some of 2070 W Corona Dr.'s amenities include in unit laundry, granite counters, and dogs allowed. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2070 W Corona Dr. currently offering any rent specials?
2070 W Corona Dr. is not currently offering any rent specials.
Is 2070 W Corona Dr. pet-friendly?
Yes, 2070 W Corona Dr. is pet friendly.
Does 2070 W Corona Dr. offer parking?
No, 2070 W Corona Dr. does not offer parking.
Does 2070 W Corona Dr. have units with washers and dryers?
Yes, 2070 W Corona Dr. offers units with in unit laundry.
Does 2070 W Corona Dr. have a pool?
Yes, 2070 W Corona Dr. has a pool.
Does 2070 W Corona Dr. have accessible units?
No, 2070 W Corona Dr. does not have accessible units.
Does 2070 W Corona Dr. have units with dishwashers?
No, 2070 W Corona Dr. does not have units with dishwashers.
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