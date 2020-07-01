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Chandler, AZ
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1605 E COCONINO Drive
Last updated February 20 2020 at 1:28 AM

1605 E COCONINO Drive

1605 East Coconino Drive · No Longer Available
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Location

1605 East Coconino Drive, Chandler, AZ 85249
Symphony Estates

Amenities

patio / balcony
granite counters
dishwasher
recently renovated
pool
hot tub
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
game room
pool
hot tub
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1605 E COCONINO Drive have any available units?
1605 E COCONINO Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1605 E COCONINO Drive have?
Some of 1605 E COCONINO Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1605 E COCONINO Drive currently offering any rent specials?
1605 E COCONINO Drive is not currently offering any rent specials.
Is 1605 E COCONINO Drive pet-friendly?
No, 1605 E COCONINO Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 1605 E COCONINO Drive offer parking?
No, 1605 E COCONINO Drive does not offer parking.
Does 1605 E COCONINO Drive have units with washers and dryers?
No, 1605 E COCONINO Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 1605 E COCONINO Drive have a pool?
Yes, 1605 E COCONINO Drive has a pool.
Does 1605 E COCONINO Drive have accessible units?
No, 1605 E COCONINO Drive does not have accessible units.
Does 1605 E COCONINO Drive have units with dishwashers?
Yes, 1605 E COCONINO Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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