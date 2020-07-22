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Chandler, AZ
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1220 S ROGER Way
Last updated March 28 2020 at 11:26 PM

1220 S ROGER Way

1220 South Roger Way · No Longer Available
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Location

1220 South Roger Way, Chandler, AZ 85286
Rancho del Ray

Amenities

in unit laundry
dishwasher
garage
pool
fireplace
microwave
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
Property Amenities
parking
pool
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1220 S ROGER Way have any available units?
1220 S ROGER Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chandler, AZ.
How much is rent in Chandler, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chandler Rent Report.
What amenities does 1220 S ROGER Way have?
Some of 1220 S ROGER Way's amenities include in unit laundry, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1220 S ROGER Way currently offering any rent specials?
1220 S ROGER Way is not currently offering any rent specials.
Is 1220 S ROGER Way pet-friendly?
No, 1220 S ROGER Way is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chandler.
Does 1220 S ROGER Way offer parking?
Yes, 1220 S ROGER Way offers parking.
Does 1220 S ROGER Way have units with washers and dryers?
Yes, 1220 S ROGER Way offers units with in unit laundry.
Does 1220 S ROGER Way have a pool?
Yes, 1220 S ROGER Way has a pool.
Does 1220 S ROGER Way have accessible units?
No, 1220 S ROGER Way does not have accessible units.
Does 1220 S ROGER Way have units with dishwashers?
Yes, 1220 S ROGER Way has units with dishwashers.
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