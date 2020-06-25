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Avondale, AZ
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11312 W. Ashland Way
Last updated June 6 2019 at 11:35 AM

11312 W. Ashland Way

11312 West Ashland Way · No Longer Available
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Location

11312 West Ashland Way, Avondale, AZ 85392
Garden Lakes

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
walk in closets
ceiling fan
carpet
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
in unit laundry
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
11312 W. Ashland Way Available 06/28/19 ***COMING SOON***SINGLE STORY HOME IN GARDEN LAKES! available approx. 6/28/19 - KITCHEN WITH AN ISLAND, PANTRY AND ALL APPLIANCES, FORMAL DINING, VAULTED CEILING IN LIVING ROOM, CEILING FANS, CARPET IN BEDROOMS ONLY, MASTER BATH WITH DUAL VANITY, SEPARATE SHOWER/TUB, MASTER WALK-IN CLOSET. DESERT FRONT AND BACK YARDS FOR LOW MAINTENANCE. **PETS UPON APPROVAL.**PET DEPOSIT UP TO 1/2 A MONTH'S RENT****AVAILABLE DATES ARE SUBJECT TO CHANGE.

(RLNE2665065)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11312 W. Ashland Way have any available units?
11312 W. Ashland Way doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
What amenities does 11312 W. Ashland Way have?
Some of 11312 W. Ashland Way's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11312 W. Ashland Way currently offering any rent specials?
11312 W. Ashland Way is not currently offering any rent specials.
Is 11312 W. Ashland Way pet-friendly?
Yes, 11312 W. Ashland Way is pet friendly.
Does 11312 W. Ashland Way offer parking?
No, 11312 W. Ashland Way does not offer parking.
Does 11312 W. Ashland Way have units with washers and dryers?
Yes, 11312 W. Ashland Way offers units with in unit laundry.
Does 11312 W. Ashland Way have a pool?
No, 11312 W. Ashland Way does not have a pool.
Does 11312 W. Ashland Way have accessible units?
No, 11312 W. Ashland Way does not have accessible units.
Does 11312 W. Ashland Way have units with dishwashers?
No, 11312 W. Ashland Way does not have units with dishwashers.
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