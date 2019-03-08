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Avondale, AZ
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11015 W. Elm Ln.
Last updated June 18 2020 at 10:11 AM

11015 W. Elm Ln.

11015 West Elm Lane · No Longer Available
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Location

11015 West Elm Lane, Avondale, AZ 85323
Sanctuary

Amenities

patio / balcony
pet friendly
walk in closets
ceiling fan
bbq/grill
bathtub
Unit Amenities
bathtub
ceiling fan
patio / balcony
range
walk in closets
Property Amenities
pet friendly
bbq/grill
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No Pets Allowed

(RLNE4195922)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11015 W. Elm Ln. have any available units?
11015 W. Elm Ln. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Avondale, AZ.
How much is rent in Avondale, AZ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Avondale Rent Report.
What amenities does 11015 W. Elm Ln. have?
Some of 11015 W. Elm Ln.'s amenities include patio / balcony, pet friendly, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11015 W. Elm Ln. currently offering any rent specials?
11015 W. Elm Ln. isn't currently offering any rent specials.
Is 11015 W. Elm Ln. pet-friendly?
Yes, 11015 W. Elm Ln. is pet friendly.
Does 11015 W. Elm Ln. offer parking?
No, 11015 W. Elm Ln. does not offer parking.
Does 11015 W. Elm Ln. have units with washers and dryers?
No, 11015 W. Elm Ln. does not offer units with in unit laundry.
Does 11015 W. Elm Ln. have a pool?
No, 11015 W. Elm Ln. does not have a pool.
Does 11015 W. Elm Ln. have accessible units?
No, 11015 W. Elm Ln. does not have accessible units.
Does 11015 W. Elm Ln. have units with dishwashers?
No, 11015 W. Elm Ln. does not have units with dishwashers.
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