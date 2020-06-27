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7803 ARTESIAN FARM
Last updated August 31 2019 at 7:22 AM

7803 ARTESIAN FARM

7803 Artesian Farm · No Longer Available
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Location

7803 Artesian Farm, San Antonio, TX 78239

Amenities

patio / balcony
garage
bathtub
Unit Amenities
bathtub
patio / balcony
Property Amenities
parking
garage
**Available date is a on or after date** Sorry No Pets. FAMILY ROOM UPSTAIRS, MBATH HAS GARDEN TUB, CORNER LOT, LARGE YARD, COVERED PATIO. APPLICATION FEE and DEPOSIT IN MONEY order or OTHER FORM OF CERTIFIED FUNDS, COPY OF DL, SS# CARD AND PROOF OF INCOME MUST ACCOMPANY APPLICATION AT TIME OF SUBMISSION. RENTAL APPLICATION & SCREENING CRITERIA CAN BE DOWNLOADED FROM ADDITIONAL INFO. APPLICANTS SHOULD CHECK SCHOOLS WITH SCHOOL DISTRICT TO VERIFY. Applicants can apply in office or on line.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7803 ARTESIAN FARM have any available units?
7803 ARTESIAN FARM doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 7803 ARTESIAN FARM currently offering any rent specials?
7803 ARTESIAN FARM is not currently offering any rent specials.
Is 7803 ARTESIAN FARM pet-friendly?
No, 7803 ARTESIAN FARM is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 7803 ARTESIAN FARM offer parking?
Yes, 7803 ARTESIAN FARM offers parking.
Does 7803 ARTESIAN FARM have units with washers and dryers?
No, 7803 ARTESIAN FARM does not offer units with in unit laundry.
Does 7803 ARTESIAN FARM have a pool?
No, 7803 ARTESIAN FARM does not have a pool.
Does 7803 ARTESIAN FARM have accessible units?
No, 7803 ARTESIAN FARM does not have accessible units.
Does 7803 ARTESIAN FARM have units with dishwashers?
No, 7803 ARTESIAN FARM does not have units with dishwashers.
Does 7803 ARTESIAN FARM have units with air conditioning?
No, 7803 ARTESIAN FARM does not have units with air conditioning.
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