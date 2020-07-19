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6015 WOOD PASS
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6015 WOOD PASS

6015 Wood Pass · No Longer Available
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Location

6015 Wood Pass, San Antonio, TX 78249
Woodridge

Amenities

patio / balcony
garage
walk in closets
ceiling fan
playground
basketball court
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
basketball court
game room
parking
playground
garage
THIS WONDERFUL 3 BEDROOM AND 2.5 BATH HOME IS JUST A FEW SHORT MINUTES FROM THE MEDICAL CENTER, USAA AND VELERO, IN A POPULAR GATED COMMUNITY, NEW CARPET UPSTAIRS AND TILE FLOOR, HUGE MASTER WITH WALK IN CLOSET, LRG GAMEROOM UPSTAIRS PLUS GOOD SIZED SECONDARY BEDROOMS, NICE KITCHEN, FIREPLACE IN LV, 2 CAR GARAGE, AMPLE SIZE YARD AND COMMUNITY PLAYGROUND WITH BASKETBALL COURT, FRIDGE, 2 EATING AREAS, CEILING FANS IN ALL ROOMS... CONVENIENT TO LA CANTERA AND USAA...NEAR 1H10.... A MUST SEE HOME!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6015 WOOD PASS have any available units?
6015 WOOD PASS doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 6015 WOOD PASS have?
Some of 6015 WOOD PASS's amenities include patio / balcony, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6015 WOOD PASS currently offering any rent specials?
6015 WOOD PASS is not currently offering any rent specials.
Is 6015 WOOD PASS pet-friendly?
No, 6015 WOOD PASS is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Antonio.
Does 6015 WOOD PASS offer parking?
Yes, 6015 WOOD PASS offers parking.
Does 6015 WOOD PASS have units with washers and dryers?
No, 6015 WOOD PASS does not offer units with in unit laundry.
Does 6015 WOOD PASS have a pool?
No, 6015 WOOD PASS does not have a pool.
Does 6015 WOOD PASS have accessible units?
No, 6015 WOOD PASS does not have accessible units.
Does 6015 WOOD PASS have units with dishwashers?
No, 6015 WOOD PASS does not have units with dishwashers.
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