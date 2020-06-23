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San Antonio, TX
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4423 Brushy Hill
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4423 Brushy Hill

4423 Brushy Hill · No Longer Available
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Location

4423 Brushy Hill, San Antonio, TX 78217
Northern Hills

Amenities

dishwasher
pet friendly
air conditioning
fireplace
range
Unit Amenities
air conditioning
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Property Amenities
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NICE 3 BEDROOM HOME WALKING DISTANCE TO THE NORTHERN HILLS GOLF COURSE! YARD SERVICE INCLUDED WITH RENT***FIREPLACE IN LIVING*STOVE/RANGE & DISHWASHER***CENTRAL HVAC***EASY ACCESS TO FT. SAM, RANDOLPH AFB, & SHOPPING - NICE 3 BEDROOM HOME WALKING DISTANCE TO THE NORTHERN HILLS GOLF COURSE! YARD SERVICE INCLUDED WITH RENT***FIREPLACE IN LIVING*STOVE/RANGE & DISHWASHER***CENTRAL HVAC***EASY ACCESS TO FT. SAM, RANDOLPH AFB, & SHOPPING*$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*PET RESTRICTIONS*NO LARGE DOGS*NO CATS*APP FEE, 1ST MONTHS RENT, SEC DEPOSIT, AND PET FEE(S) MUST BE IN CERTIFIED FUNDS

No Cats Allowed

(RLNE2723697)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4423 Brushy Hill have any available units?
4423 Brushy Hill doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 4423 Brushy Hill have?
Some of 4423 Brushy Hill's amenities include dishwasher, pet friendly, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4423 Brushy Hill currently offering any rent specials?
4423 Brushy Hill isn't currently offering any rent specials.
Is 4423 Brushy Hill pet-friendly?
Yes, 4423 Brushy Hill is pet friendly.
Does 4423 Brushy Hill offer parking?
No, 4423 Brushy Hill does not offer parking.
Does 4423 Brushy Hill have units with washers and dryers?
No, 4423 Brushy Hill does not offer units with in unit laundry.
Does 4423 Brushy Hill have a pool?
No, 4423 Brushy Hill does not have a pool.
Does 4423 Brushy Hill have accessible units?
No, 4423 Brushy Hill does not have accessible units.
Does 4423 Brushy Hill have units with dishwashers?
Yes, 4423 Brushy Hill has units with dishwashers.
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