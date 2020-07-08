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3855 Briarhaven
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3855 Briarhaven

3855 Briarhaven · No Longer Available
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Location

3855 Briarhaven, San Antonio, TX 78247

Amenities

patio / balcony
pet friendly
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
pet friendly
CUTE HOME IN NEISD WITH SPLIT MASTER BEDROOM FEATURING NEW FLOORING & FRESH INTERIOR PAINT THROUGHOUT - CUTE HOME IN NEISD WITH SPLIT MASTER BEDROOM FEATURING NEW FLOORING & FRESH INTERIOR PAINT THROUGHOUT*SEPARATE DINING AREA*LARGE LIVING WITH FIREPLACE*COVERED PATIO & STORAGE SHED*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, FT. SAM, & SHOPPING*NON REFUNDABLE APP FEE $55 MUST BE IN CERTIFIED FUNDS CASH OR MONEY ORDER*APP FEE, SEC. DEPOSIT, 1ST MONTHS RENT, AND PET FEE(S) MUST BE IN CERT. FUNDS*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL*NO PITT BULLS, ROTTWEILERS, OR DOBERMANS*PET RESTRICTIONS

No Cats Allowed

(RLNE5226903)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3855 Briarhaven have any available units?
3855 Briarhaven doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
Is 3855 Briarhaven currently offering any rent specials?
3855 Briarhaven is not currently offering any rent specials.
Is 3855 Briarhaven pet-friendly?
Yes, 3855 Briarhaven is pet friendly.
Does 3855 Briarhaven offer parking?
No, 3855 Briarhaven does not offer parking.
Does 3855 Briarhaven have units with washers and dryers?
No, 3855 Briarhaven does not offer units with in unit laundry.
Does 3855 Briarhaven have a pool?
No, 3855 Briarhaven does not have a pool.
Does 3855 Briarhaven have accessible units?
No, 3855 Briarhaven does not have accessible units.
Does 3855 Briarhaven have units with dishwashers?
No, 3855 Briarhaven does not have units with dishwashers.
Does 3855 Briarhaven have units with air conditioning?
No, 3855 Briarhaven does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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