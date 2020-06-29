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15214 Spring Ranch
Last updated December 19 2019 at 12:06 PM

15214 Spring Ranch

15214 Spring Ranch · No Longer Available
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Location

15214 Spring Ranch, San Antonio, TX 78247
Spring Creek

Amenities

patio / balcony
pet friendly
stainless steel
air conditioning
ceiling fan
fireplace
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
fireplace
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
CUTE 3 BEDROOM IN SPRING CREEK FOREST***FRESH INTERIOR PAINT & NEW FLOORING*NEW STAINLESS STEEL STOVE & REFRIGERATOR INCLUDED*FIREPLACE IN LIVING*MASTER FEATURES LARGE WALK-IN TILED SHOWER*CEILING FANS THROUGHOUT*COVERED PATIO - CUTE 3 BEDROOM IN SPRING CREEK FOREST***FRESH INTERIOR PAINT & NEW FLOORING*NEW STAINLESS STEEL STOVE & REFRIGERATOR INCLUDED*FIREPLACE IN LIVING*MASTER FEATURES LARGE WALK-IN TILED SHOWER*CEILING FANS THROUGHOUT*COVERED PATIO*PETS UNDER 25 LBS ONLY*MATURE TREES*CENTRAL HVAC*NEISD SCHOOLS*EASY ACCESS TO RANDOLPH AFB, FT. SAM, & SHOPPING*$55 APP FEE PER PERSON NON-REFUNDABLE*1ST MONTHS RENT & DEPOSIT MUST BE IN CERT. FUNDS*CASHIER'S CK OR M.O.*LEASE MUST COMMENCE WITHIN 10 DAYS OF APPROVAL

(RLNE5334475)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 15214 Spring Ranch have any available units?
15214 Spring Ranch doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Antonio, TX.
How much is rent in San Antonio, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Antonio Rent Report.
What amenities does 15214 Spring Ranch have?
Some of 15214 Spring Ranch's amenities include patio / balcony, pet friendly, and stainless steel. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 15214 Spring Ranch currently offering any rent specials?
15214 Spring Ranch is not currently offering any rent specials.
Is 15214 Spring Ranch pet-friendly?
Yes, 15214 Spring Ranch is pet friendly.
Does 15214 Spring Ranch offer parking?
No, 15214 Spring Ranch does not offer parking.
Does 15214 Spring Ranch have units with washers and dryers?
No, 15214 Spring Ranch does not offer units with in unit laundry.
Does 15214 Spring Ranch have a pool?
No, 15214 Spring Ranch does not have a pool.
Does 15214 Spring Ranch have accessible units?
No, 15214 Spring Ranch does not have accessible units.
Does 15214 Spring Ranch have units with dishwashers?
No, 15214 Spring Ranch does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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