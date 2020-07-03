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3132 Kettle River Court
Last updated March 26 2020 at 4:40 AM

3132 Kettle River Court

3132 Kettle River Court · No Longer Available
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Location

3132 Kettle River Court, Plano, TX 75025

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
fireplace
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
courtyard
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3132 Kettle River Court have any available units?
3132 Kettle River Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Plano, TX.
How much is rent in Plano, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Plano Rent Report.
What amenities does 3132 Kettle River Court have?
Some of 3132 Kettle River Court's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3132 Kettle River Court currently offering any rent specials?
3132 Kettle River Court is not currently offering any rent specials.
Is 3132 Kettle River Court pet-friendly?
No, 3132 Kettle River Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Plano.
Does 3132 Kettle River Court offer parking?
Yes, 3132 Kettle River Court offers parking.
Does 3132 Kettle River Court have units with washers and dryers?
No, 3132 Kettle River Court does not offer units with in unit laundry.
Does 3132 Kettle River Court have a pool?
No, 3132 Kettle River Court does not have a pool.
Does 3132 Kettle River Court have accessible units?
No, 3132 Kettle River Court does not have accessible units.
Does 3132 Kettle River Court have units with dishwashers?
Yes, 3132 Kettle River Court has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Covered lot, 2 spaces/unit.
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