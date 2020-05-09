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7409 Brompton Street
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7409 Brompton Street

7409 Brompton Road · No Longer Available
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Location

7409 Brompton Road, Houston, TX 77025
Braeswood Place

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
accessible
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7409 Brompton Street have any available units?
7409 Brompton Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 7409 Brompton Street have?
Some of 7409 Brompton Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7409 Brompton Street currently offering any rent specials?
7409 Brompton Street is not currently offering any rent specials.
Is 7409 Brompton Street pet-friendly?
No, 7409 Brompton Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 7409 Brompton Street offer parking?
Yes, 7409 Brompton Street offers parking.
Does 7409 Brompton Street have units with washers and dryers?
Yes, 7409 Brompton Street offers units with in unit laundry.
Does 7409 Brompton Street have a pool?
No, 7409 Brompton Street does not have a pool.
Does 7409 Brompton Street have accessible units?
Yes, 7409 Brompton Street has accessible units.
Does 7409 Brompton Street have units with dishwashers?
Yes, 7409 Brompton Street has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.
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