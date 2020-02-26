All apartments in Houston
Find more places like 4802 Siegel Street.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Houston, TX
/
4802 Siegel Street
Last updated June 17 2019 at 5:24 PM

4802 Siegel Street

4802 Siegel Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Houston
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all
1 Bedrooms
See all

Location

4802 Siegel Street, Houston, TX 77009
Northside Village

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
pet friendly
parking
stainless steel
ceiling fan
Unit Amenities
ceiling fan
hardwood floors
in unit laundry
microwave
oven
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
CUTE & COZY COTTAGE; 1 BEDROOM + EXTRA ROOM(STUDY/OFFICE or BABY ROOM 9X9 (estimated). 1 FULL BATH/SHOWER ALL TILED. THIS COZY HOME HAS HARDWOOD FLOORS, MINI-BLINDS, CEILING FANS,TILED KITCHEN, STAINLESS STEEL GAS STOVE, MICRO-WAVE & FRIG. AND "LG WASHER/DRYER. WIRED FOR LEASE-SECURITY SYS. ALL FENCED IN, SMALL DOG OK,PARKING IN FRONT OR BACK. AND LAWN CARE INCLUDED! WALK TO THE NEW METRO LIGHTRAIL!!! ALSO ON BUS LINE TOO! ACCESS TO DOWNTOWN, I-45N, I-10, I-610, HARDY TOLL. WHY COMMUTE WHEN YOU'RE CAPUTE!CALL NOW! (PARTIALLY OCCUPIED-SO PLEASE DRIVE BY 1ST) THANK YOU!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4802 Siegel Street have any available units?
4802 Siegel Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 4802 Siegel Street have?
Some of 4802 Siegel Street's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4802 Siegel Street currently offering any rent specials?
4802 Siegel Street is not currently offering any rent specials.
Is 4802 Siegel Street pet-friendly?
Yes, 4802 Siegel Street is pet friendly.
Does 4802 Siegel Street offer parking?
Yes, 4802 Siegel Street offers parking.
Does 4802 Siegel Street have units with washers and dryers?
Yes, 4802 Siegel Street offers units with in unit laundry.
Does 4802 Siegel Street have a pool?
No, 4802 Siegel Street does not have a pool.
Does 4802 Siegel Street have accessible units?
No, 4802 Siegel Street does not have accessible units.
Does 4802 Siegel Street have units with dishwashers?
No, 4802 Siegel Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, assigned.
Helpful Articles
How to Write a Rental Reference Letter from a Landlord (sample letter)
9 Tips for Moving with Your Pet
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
What is a Duplex Apartment? Are They Right For Me?
Best Practices for Choosing a Neighborhood for a Family
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Breakers at Windmill Lakes
9750 Windwater Dr
Houston, TX 77075
Village on the Lake Apartments Phase II
19202 Space Center Blvd
Houston, TX 77058
Retreat at Steeplechase
11245 West Rd
Houston, TX 77065
Crossings at Berkley Square
5900 North Braeswood Boulevard
Houston, TX 77074
Inwood Grove
7302 Alabonson Rd
Houston, TX 77088
Casa Rosa
5555 Antoine Dr
Houston, TX 77091
Advenir at Wynstone
6464 E Sam Houston Pkwy N
Houston, TX 77049
Green Tree Place
4211 Clay Hill Dr
Houston, TX 77084

Similar Pages

Houston 1 BedroomsHouston 2 Bedrooms
Houston Apartments with ParkingHouston Pet Friendly Places
Houston Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Pasadena, TXThe Woodlands, TXSpring, TXPearland, TX
Conroe, TXBaytown, TXLeague City, TXSugar Land, TX
Bryan, TXKaty, TXGalveston, TXCollege Station, TX

Nearby Neighborhoods

Great UptownEldridge West OaksWoodlake Briar Meadow
Clear LakeSouthbelt EllingtonNeartown Montrose
MemorialGreater Fondren Southwest

Apartments Near Colleges

University of Houston-Clear LakeBaylor College of Medicine
Houston Community CollegeUniversity of Houston-Downtown
University of Houston