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3938 Alberta Street
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3938 Alberta Street

3938 Alberta Street · No Longer Available
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Location

3938 Alberta Street, Houston, TX 77021
OST - South Union

Amenities

in unit laundry
granite counters
range
oven
refrigerator
Unit Amenities
granite counters
in unit laundry
oven
range
refrigerator
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3938 Alberta Street have any available units?
3938 Alberta Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 3938 Alberta Street have?
Some of 3938 Alberta Street's amenities include in unit laundry, granite counters, and range. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3938 Alberta Street currently offering any rent specials?
3938 Alberta Street is not currently offering any rent specials.
Is 3938 Alberta Street pet-friendly?
No, 3938 Alberta Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 3938 Alberta Street offer parking?
No, 3938 Alberta Street does not offer parking.
Does 3938 Alberta Street have units with washers and dryers?
Yes, 3938 Alberta Street offers units with in unit laundry.
Does 3938 Alberta Street have a pool?
No, 3938 Alberta Street does not have a pool.
Does 3938 Alberta Street have accessible units?
No, 3938 Alberta Street does not have accessible units.
Does 3938 Alberta Street have units with dishwashers?
No, 3938 Alberta Street does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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