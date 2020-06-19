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3200 S Gessner Road
Last updated October 21 2019 at 11:20 PM

3200 S Gessner Road

3200 South Gessner Road · No Longer Available
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Location

3200 South Gessner Road, Houston, TX 77063
Westchase

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
pool
garage
guest parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3200 S Gessner Road have any available units?
3200 S Gessner Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 3200 S Gessner Road have?
Some of 3200 S Gessner Road's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3200 S Gessner Road currently offering any rent specials?
3200 S Gessner Road is not currently offering any rent specials.
Is 3200 S Gessner Road pet-friendly?
No, 3200 S Gessner Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Houston.
Does 3200 S Gessner Road offer parking?
Yes, 3200 S Gessner Road offers parking.
Does 3200 S Gessner Road have units with washers and dryers?
Yes, 3200 S Gessner Road offers units with in unit laundry.
Does 3200 S Gessner Road have a pool?
Yes, 3200 S Gessner Road has a pool.
Does 3200 S Gessner Road have accessible units?
No, 3200 S Gessner Road does not have accessible units.
Does 3200 S Gessner Road have units with dishwashers?
Yes, 3200 S Gessner Road has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.
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