All apartments in Houston
Find more places like 1513 ONEIL ST..
How many bedrooms do you need?
Home
/
Houston, TX
/
1513 ONEIL ST.
Last updated June 5 2019 at 9:58 AM

1513 ONEIL ST.

1513 O'neil Street · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Houston
See all
Fourth Ward
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Parking
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

1513 O'neil Street, Houston, TX 77019
Fourth Ward

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
pet friendly
garage
walk in closets
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
2 STORY TOWNHOME MINUTES FROM DOWNTOWN DINING, SHOPPING & NIGHTLIFE - 2 BEDROOM TOWNHOME WITH 2.5 BATHS AND TWO CAR GARAGE

GORGEOUS WOOD FLOORS ON THE 1ST FLOOR WITH BAY WINDOW IN THE LIVING ROOM AND A WOOD BURNING FIREPLACE

BRIGHT KITCHEN HAS WHITE CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS, BREAKFAST BAR, TILED BACKSPLASH AND REFRIGERATOR INCLUDED

UPSTAIRS SPLIT PLAN WITH 2 MASTERS, EACH WITH AN ATTACHED BATHROOM AND WALK-IN CLOSET.

LAUNDRY WITH WASHER AND DRYER INCLUDED

LOCATED WALKING DISTANCE FROM RESTAURANTS, SHOPPING, NIGHTLIFE & DOWNTOWN

(RLNE3190504)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1513 ONEIL ST. have any available units?
1513 ONEIL ST. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Houston, TX.
How much is rent in Houston, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Houston Rent Report.
What amenities does 1513 ONEIL ST. have?
Some of 1513 ONEIL ST.'s amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1513 ONEIL ST. currently offering any rent specials?
1513 ONEIL ST. is not currently offering any rent specials.
Is 1513 ONEIL ST. pet-friendly?
Yes, 1513 ONEIL ST. is pet friendly.
Does 1513 ONEIL ST. offer parking?
Yes, 1513 ONEIL ST. offers parking.
Does 1513 ONEIL ST. have units with washers and dryers?
Yes, 1513 ONEIL ST. offers units with in unit laundry.
Does 1513 ONEIL ST. have a pool?
No, 1513 ONEIL ST. does not have a pool.
Does 1513 ONEIL ST. have accessible units?
No, 1513 ONEIL ST. does not have accessible units.
Does 1513 ONEIL ST. have units with dishwashers?
No, 1513 ONEIL ST. does not have units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Helpful Articles
Change of Address Checklist: Everyone to Notify
Differences Between Studio and Efficiency Apartments
How to Renew Your Lease in 7 Simple Steps
Short Term Lease or Long Term Lease: Which is Right for You?
Need a Roommate Agreement? (Template)
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Asheville at Spring Branch
10800 Clay Rd
Houston, TX 77041
Haven at Main
8700 Main Street
Houston, TX 77025
Advenir at the Med Center
9955 Buffalo Speedway
Houston, TX 77054
Camden McGowen Station
2727 Travis Street
Houston, TX 77006
Montebello Gardens
6401 Winsome Lane
Houston, TX 77057
Preserve at Spring Creek
8627 Hufsmith Rd
Houston, TX 77375
Toro Place
12101 Fondren
Houston, TX 77035
Villas on the Green
9603 Homestead Rd
Houston, TX 77016

Similar Pages

Houston 1 BedroomsHouston 2 Bedrooms
Houston Apartments with ParkingHouston Pet Friendly Places
Houston Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Pasadena, TXThe Woodlands, TXSpring, TXPearland, TX
Conroe, TXBaytown, TXLeague City, TXSugar Land, TX
Bryan, TXKaty, TXGalveston, TXCollege Station, TX

Nearby Neighborhoods

Great UptownEldridge West OaksWoodlake Briar Meadow
Clear LakeSouthbelt EllingtonNeartown Montrose
MemorialGreater Fondren Southwest

Apartments Near Colleges

University of Houston-Clear LakeBaylor College of Medicine
Houston Community CollegeUniversity of Houston-Downtown
University of Houston