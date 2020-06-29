1513 ONEIL ST.

Amenities
2 STORY TOWNHOME MINUTES FROM DOWNTOWN DINING, SHOPPING & NIGHTLIFE - 2 BEDROOM TOWNHOME WITH 2.5 BATHS AND TWO CAR GARAGE
GORGEOUS WOOD FLOORS ON THE 1ST FLOOR WITH BAY WINDOW IN THE LIVING ROOM AND A WOOD BURNING FIREPLACE
BRIGHT KITCHEN HAS WHITE CABINETS, GRANITE COUNTERTOPS, BREAKFAST BAR, TILED BACKSPLASH AND REFRIGERATOR INCLUDED
UPSTAIRS SPLIT PLAN WITH 2 MASTERS, EACH WITH AN ATTACHED BATHROOM AND WALK-IN CLOSET.
LAUNDRY WITH WASHER AND DRYER INCLUDED
LOCATED WALKING DISTANCE FROM RESTAURANTS, SHOPPING, NIGHTLIFE & DOWNTOWN
(RLNE3190504)