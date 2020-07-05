All apartments in Frisco
Find more places like 2882 Doe Creek Trail.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Frisco, TX
/
2882 Doe Creek Trail
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2882 Doe Creek Trail

2882 Doe Creek Trail · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Frisco
See all
2 Bedrooms, 2 Bathrooms
See all
Apartments with Pool
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

2882 Doe Creek Trail, Frisco, TX 75034

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
gym
pool
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
hardwood floors
in unit laundry
microwave
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
game room
parking
playground
pool
garage
GORGEOUS 5BED+3.5BATH, 3040 SQ. FT. CUL-DE-SAC HOME CONVENIENTLY LOCATED IN POPULAR FRISCO COMMUNITY OF LONE STAR RANCH!! LUXURIOUS WOOD FLOORS THROUGHOUT BOTH UP AND DOWNSTAIRS - NO CARPET IN ROOMS. LARGE CHEF'S KITCHEN WITH WHITE DESIGNER WHITE CABINETS OPENS TO FAMILY ROOM WITH FP & BUILT INS. DRAMATIC VAULTED CEILNGS AND PLANTATION SHUTTERS. SPACIOUS MASTER SUITE DOWN. HUGE GAME ROOM, 4 BEDROOMS & 2 FULL BATHS UPSTAIRS. REFRIGERATOR, WASHER & DRYER INCL. AMENITY FULL COMMUNITY OF LONE STAR RANCH HAS CLUB HOUSE, RESORT STYLE POOLS, FITNESS CENTER, PARKS & PLAYGROUNDS. HIGHLY RANKED FRISCO SCHOOLS ARE WALKING DISTANCE FROM HOME. MINUTES FROM SHOPPING, RESTAURANTS, THE STAR, LEGACY HALL & MAJOR FREEWAYS!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2882 Doe Creek Trail have any available units?
2882 Doe Creek Trail doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 2882 Doe Creek Trail have?
Some of 2882 Doe Creek Trail's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2882 Doe Creek Trail currently offering any rent specials?
2882 Doe Creek Trail is not currently offering any rent specials.
Is 2882 Doe Creek Trail pet-friendly?
No, 2882 Doe Creek Trail is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 2882 Doe Creek Trail offer parking?
Yes, 2882 Doe Creek Trail offers parking.
Does 2882 Doe Creek Trail have units with washers and dryers?
Yes, 2882 Doe Creek Trail offers units with in unit laundry.
Does 2882 Doe Creek Trail have a pool?
Yes, 2882 Doe Creek Trail has a pool.
Does 2882 Doe Creek Trail have accessible units?
No, 2882 Doe Creek Trail does not have accessible units.
Does 2882 Doe Creek Trail have units with dishwashers?
Yes, 2882 Doe Creek Trail has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
Helpful Articles
13 Places to Get Free Moving Boxes
Tips for Apartment Hunting with a Significant Other
How to Find a Roommate – 7 Tips
How Much Should I Spend on Rent?
Condo vs. Apartment: Differences, Pros, and Cons
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Ravello Stonebriar
5225 Town and Country Blvd
Frisco, TX 75034
Cortland Preston North
9440 Stratton Dr
Frisco, TX 75035
The Maxwell
7777 Adelaide Street
Frisco, TX 75034
Fox Haven Apartments
7275 Hickory St
Frisco, TX 75034
Bell Frisco Market Center
4800 Printers Way
Frisco, TX 75033
Newman Village
4444 Felix Way
Frisco, TX 75034
AMLI Frisco Crossing
7255 Texas Rangers Dr
Frisco, TX 75034
Legends at Legacy
3700 Legacy Dr
Frisco, TX 75034

Similar Pages

Frisco 1 BedroomsFrisco 2 Bedrooms
Frisco 2 Bedrooms, 2 BathroomsFrisco Apartments with Pool
Frisco Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Dallas, TXFort Worth, TXArlington, TXPlano, TXIrving, TXGarland, TXGrand Prairie, TX
Carrollton, TXMcKinney, TXLewisville, TXDenton, TXRichardson, TXMesquite, TXEuless, TX
Bedford, TXGrapevine, TXAllen, TXNorth Richland Hills, TXMansfield, TXFarmers Branch, TX

Nearby Neighborhoods

Stonebriar

Apartments Near Colleges

Amberton UniversityEl Centro College
The University of Texas at DallasUniversity of Texas Southwestern Medical Center
Collin County Community College District