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11873 Kingsville Drive
Last updated June 20 2020 at 7:22 AM

11873 Kingsville Drive

11873 Kingsville Drive · No Longer Available
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Location

11873 Kingsville Drive, Frisco, TX 75035

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11873 Kingsville Drive have any available units?
11873 Kingsville Drive doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Frisco, TX.
How much is rent in Frisco, TX?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Frisco Rent Report.
What amenities does 11873 Kingsville Drive have?
Some of 11873 Kingsville Drive's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11873 Kingsville Drive currently offering any rent specials?
11873 Kingsville Drive is not currently offering any rent specials.
Is 11873 Kingsville Drive pet-friendly?
No, 11873 Kingsville Drive is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Frisco.
Does 11873 Kingsville Drive offer parking?
Yes, 11873 Kingsville Drive offers parking.
Does 11873 Kingsville Drive have units with washers and dryers?
No, 11873 Kingsville Drive does not offer units with in unit laundry.
Does 11873 Kingsville Drive have a pool?
No, 11873 Kingsville Drive does not have a pool.
Does 11873 Kingsville Drive have accessible units?
No, 11873 Kingsville Drive does not have accessible units.
Does 11873 Kingsville Drive have units with dishwashers?
Yes, 11873 Kingsville Drive has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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