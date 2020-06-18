154 E 37th St

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AMAZING, RENOVATED 3BDR 2BATH, ELEVATOR, LAUNDRY - Property Id: 214251
SPACIOUS, NEWLY RENOVATED 3 BDR 2 BATHROOMS IN THE HEART OF MURRAY HILL.
LARGE BEDROOMS AND SPACIOUS LIVING ROOM.
HARDWOOD FLOOR, MARBLE BATHROOMS.
UPDATED KITCHEN, STAINLESS STEEL APPLIANCES AND GRANITE COUNTER TOPS.
ABUNDANT CLOSETS SPACE INCLUDING A WALK-IN
ELEVATOR, LIVE IN SUPER AND LAUNDRY ROOM IN THE BUILDING, PETS ALLOWED.
CALL/ TEXT OR EMAIL TO SETUP A VIEWING
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Property Id 214251
(RLNE5859478)