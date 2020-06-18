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154 E 37th St
Last updated June 15 2020 at 5:22 PM

154 E 37th St

154 East 37th Street · (917) 530-8943
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Location

154 East 37th Street, New York, NY 10016
Murray Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 3 beds, 2 baths, $4900 · Avail. now

$4,900

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3 Bed · 2 Bath

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Amenities

on-site laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
dogs allowed
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
oven
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
dogs allowed
pet friendly
elevator
on-site laundry
AMAZING, RENOVATED 3BDR 2BATH, ELEVATOR, LAUNDRY - Property Id: 214251

SPACIOUS, NEWLY RENOVATED 3 BDR 2 BATHROOMS IN THE HEART OF MURRAY HILL.
LARGE BEDROOMS AND SPACIOUS LIVING ROOM.
HARDWOOD FLOOR, MARBLE BATHROOMS.
UPDATED KITCHEN, STAINLESS STEEL APPLIANCES AND GRANITE COUNTER TOPS.
ABUNDANT CLOSETS SPACE INCLUDING A WALK-IN

ELEVATOR, LIVE IN SUPER AND LAUNDRY ROOM IN THE BUILDING, PETS ALLOWED.
CALL/ TEXT OR EMAIL TO SETUP A VIEWING
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/properties/214251
Property Id 214251

(RLNE5859478)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 154 E 37th St have any available units?
154 E 37th St has a unit available for $4,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in New York, NY?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly New York Rent Report.
What amenities does 154 E 37th St have?
Some of 154 E 37th St's amenities include on-site laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 154 E 37th St currently offering any rent specials?
154 E 37th St isn't currently offering any rent specials.
Is 154 E 37th St pet-friendly?
Yes, 154 E 37th St is pet friendly.
Does 154 E 37th St offer parking?
No, 154 E 37th St does not offer parking.
Does 154 E 37th St have units with washers and dryers?
No, 154 E 37th St does not offer units with in unit laundry.
Does 154 E 37th St have a pool?
No, 154 E 37th St does not have a pool.
Does 154 E 37th St have accessible units?
No, 154 E 37th St does not have accessible units.
Does 154 E 37th St have units with dishwashers?
Yes, 154 E 37th St has units with dishwashers.
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