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Brooklyn, NY
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41 BEVY CT, 2
Last updated June 17 2020 at 11:10 AM

41 BEVY CT, 2

41 Bevy Court · No Longer Available
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Location

41 Bevy Court, Brooklyn, NY 11229
Gerritsen Beach

Amenities

recently renovated
media room
microwave
refrigerator
Unit Amenities
microwave
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recently renovated
Property Amenities
media room
NEWLY RENOVATED BRAND NEW! BRAND NEW!! 2 BEDROOMS AND 1 FULL BATHS APT NEW FRESH ALL WHITE PAINT ON THE WALLS, YOUR OWN WHITE GORGEOUS WHITE HOUSE MOVE IN READY!!! STEPS TO CAFES AND LAUNDROMAT, DELI & GROCERY STORES EASY TRANS FEW MINUTES TO BUS STOPS - B3, B4 & B36 AND Q TRAIN ON SHEEPSHEAD BAY TRAIN STOP ON Q TRAIN. BEAUTIFUL AND SERENE NEIGHBORHOOD, THEATER, BANKS, FEW MINUTES TO SHOPPING MALLS - KINGS PLAZA ON FLATBUSH, SEARS APPLE BEES, DINER & MORE SEE PICS & RENT NOW. WON'T LAST . MANY CALLERS ALREADY! ACT VERY FAST!! CALL SAM FOR VIEWING ...MANY OTHER APARTMENTS AVAILABLE

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 41 BEVY CT, 2 have any available units?
41 BEVY CT, 2 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Brooklyn, NY.
What amenities does 41 BEVY CT, 2 have?
Some of 41 BEVY CT, 2's amenities include recently renovated, media room, and microwave. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 41 BEVY CT, 2 currently offering any rent specials?
41 BEVY CT, 2 isn't currently offering any rent specials.
Is 41 BEVY CT, 2 pet-friendly?
No, 41 BEVY CT, 2 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Brooklyn.
Does 41 BEVY CT, 2 offer parking?
No, 41 BEVY CT, 2 does not offer parking.
Does 41 BEVY CT, 2 have units with washers and dryers?
No, 41 BEVY CT, 2 does not offer units with in unit laundry.
Does 41 BEVY CT, 2 have a pool?
No, 41 BEVY CT, 2 does not have a pool.
Does 41 BEVY CT, 2 have accessible units?
No, 41 BEVY CT, 2 does not have accessible units.
Does 41 BEVY CT, 2 have units with dishwashers?
No, 41 BEVY CT, 2 does not have units with dishwashers.
Does 41 BEVY CT, 2 have units with air conditioning?
No, 41 BEVY CT, 2 does not have units with air conditioning.
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