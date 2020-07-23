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Spring Valley, NV
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4790 CASTEL MARTINI CT
Last updated July 22 2020 at 7:34 PM

4790 CASTEL MARTINI CT

4790 Castel Martini Court · (702) 478-8800 ext. 2
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Location

4790 Castel Martini Court, Spring Valley, NV 89147
Chateau Nouveau

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 4790 CASTEL MARTINI CT · Avail. now

$1,600

3 Bed · 2 Bath · 1731 sqft

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
pool
Unit Amenities
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
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pool
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CALL 702-478-8800 FOR MORE INFO OR SCHEDULE A SHOWING

$60 APPLICATION FEE (PER ADULT) (NON-REFUNDABLE)
$200 MOVE-IN ADMIN FEE (NON-REFUNDABLE)
$1600 SECURITY DEPOSIT (REFUNDABLE)
$300 PET FEE – PER PET (NON-REFUNDABLE)

NO SMOKING ALLOWED

(RLNE4119594)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4790 CASTEL MARTINI CT have any available units?
4790 CASTEL MARTINI CT has a unit available for $1,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
Is 4790 CASTEL MARTINI CT currently offering any rent specials?
4790 CASTEL MARTINI CT is not currently offering any rent specials.
Is 4790 CASTEL MARTINI CT pet-friendly?
Yes, 4790 CASTEL MARTINI CT is pet friendly.
Does 4790 CASTEL MARTINI CT offer parking?
No, 4790 CASTEL MARTINI CT does not offer parking.
Does 4790 CASTEL MARTINI CT have units with washers and dryers?
No, 4790 CASTEL MARTINI CT does not offer units with in unit laundry.
Does 4790 CASTEL MARTINI CT have a pool?
Yes, 4790 CASTEL MARTINI CT has a pool.
Does 4790 CASTEL MARTINI CT have accessible units?
No, 4790 CASTEL MARTINI CT does not have accessible units.
Does 4790 CASTEL MARTINI CT have units with dishwashers?
No, 4790 CASTEL MARTINI CT does not have units with dishwashers.
Does 4790 CASTEL MARTINI CT have units with air conditioning?
No, 4790 CASTEL MARTINI CT does not have units with air conditioning.
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