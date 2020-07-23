4790 CASTEL MARTINI CT

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$60 APPLICATION FEE (PER ADULT) (NON-REFUNDABLE)
$200 MOVE-IN ADMIN FEE (NON-REFUNDABLE)
$1600 SECURITY DEPOSIT (REFUNDABLE)
$300 PET FEE – PER PET (NON-REFUNDABLE)
NO SMOKING ALLOWED
(RLNE4119594)