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Spring Valley, NV
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30 Laying Up Ct. - C1
Last updated April 4 2020 at 11:41 AM

30 Laying Up Ct. - C1

30 Laying up Court · (702) 755-8888
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Location

30 Laying up Court, Spring Valley, NV 89148
Rhodes Ranch

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

5 Bedrooms

Unit 30 Laying Up Ct. - C1 · Avail. now

$2,095

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5 Bed · 3 Bath · 2891 sqft

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Amenities

patio / balcony
granite counters
pet friendly
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
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**If application approved with pets, additional deposit required**

(RLNE5683041)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 30 Laying Up Ct. - C1 have any available units?
30 Laying Up Ct. - C1 has a unit available for $2,095 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 30 Laying Up Ct. - C1 have?
Some of 30 Laying Up Ct. - C1's amenities include patio / balcony, granite counters, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 30 Laying Up Ct. - C1 currently offering any rent specials?
30 Laying Up Ct. - C1 isn't currently offering any rent specials.
Is 30 Laying Up Ct. - C1 pet-friendly?
Yes, 30 Laying Up Ct. - C1 is pet friendly.
Does 30 Laying Up Ct. - C1 offer parking?
No, 30 Laying Up Ct. - C1 does not offer parking.
Does 30 Laying Up Ct. - C1 have units with washers and dryers?
No, 30 Laying Up Ct. - C1 does not offer units with in unit laundry.
Does 30 Laying Up Ct. - C1 have a pool?
No, 30 Laying Up Ct. - C1 does not have a pool.
Does 30 Laying Up Ct. - C1 have accessible units?
No, 30 Laying Up Ct. - C1 does not have accessible units.
Does 30 Laying Up Ct. - C1 have units with dishwashers?
No, 30 Laying Up Ct. - C1 does not have units with dishwashers.
Does 30 Laying Up Ct. - C1 have units with air conditioning?
No, 30 Laying Up Ct. - C1 does not have units with air conditioning.
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