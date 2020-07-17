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2729 Showcase Dr
Last updated July 17 2020 at 10:53 AM

2729 Showcase Dr

2729 Showcase Drive · No Longer Available
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Location

2729 Showcase Drive, Las Vegas, NV 89134
Sun City Summerlin

Amenities

furnished
carpet
Unit Amenities
carpet
furnished
Property Amenities
Fully Furnished single story 2 bed 2 bath 2 car incredible view of golf course!!! 55+ community - FURNISHED!!!! BRING PERSONAL BELONGINGS ONLY!!! BEAUTIFUL 2 BEDROOM, 2 BATHROOM HOME IN SUN CITY SUMMERLIN, FULLY FURNISHED, HOME HAS BEAUTIFUL MOUNTAIN AND GOLF COURSE VIEWS, TILE AND CARPET FLOORING THROUGHOUT, ALL APPLIANCES INCLUDED, OFFICE AREA. THIS IS A 55+ COMMUNITY WITH MANY AMENITIES, PROPERTY IS CLOSE TO SHOPPING CENTERS, CASINOS, AND RESTAURANTS. MANY RECREATIONAL ACTIVITIES! THIS IS A MUST SEE PROPERTY!!!

(RLNE5125597)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2729 Showcase Dr have any available units?
2729 Showcase Dr doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Las Vegas, NV.
How much is rent in Las Vegas, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Las Vegas Rent Report.
Is 2729 Showcase Dr currently offering any rent specials?
2729 Showcase Dr is not currently offering any rent specials.
Is 2729 Showcase Dr pet-friendly?
No, 2729 Showcase Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Las Vegas.
Does 2729 Showcase Dr offer parking?
No, 2729 Showcase Dr does not offer parking.
Does 2729 Showcase Dr have units with washers and dryers?
No, 2729 Showcase Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 2729 Showcase Dr have a pool?
No, 2729 Showcase Dr does not have a pool.
Does 2729 Showcase Dr have accessible units?
No, 2729 Showcase Dr does not have accessible units.
Does 2729 Showcase Dr have units with dishwashers?
No, 2729 Showcase Dr does not have units with dishwashers.
Does 2729 Showcase Dr have units with air conditioning?
No, 2729 Showcase Dr does not have units with air conditioning.
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