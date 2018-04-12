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2373 Wood Village Dr*
Last updated April 6 2020 at 11:13 AM

2373 Wood Village Dr*

2373 Wood Village Drive · (702) 938-1300
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Location

2373 Wood Village Drive, Henderson, NV 89044
Solera at Anthem

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2373 Wood Village Dr* · Avail. now

$1,650

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2 Bed · 2 Bath · 1712 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
pet friendly
garage
ceiling fan
Unit Amenities
carpet
ceiling fan
granite counters
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
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HOME INCLUDES ALL APPLIANCES!!** (Small Pet Considered w/ Deposit & extra monthly pet rent)

**FOR SHOWINGS OF THIS HOME PLEASE CALL US TO MAKE AN APT WITH THE HOME'S SHOWING AGENT: CHRIS : 702-938-1300 **

(RLNE3624176)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2373 Wood Village Dr* have any available units?
2373 Wood Village Dr* has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Henderson, NV?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Henderson Rent Report.
What amenities does 2373 Wood Village Dr* have?
Some of 2373 Wood Village Dr*'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2373 Wood Village Dr* currently offering any rent specials?
2373 Wood Village Dr* isn't currently offering any rent specials.
Is 2373 Wood Village Dr* pet-friendly?
Yes, 2373 Wood Village Dr* is pet friendly.
Does 2373 Wood Village Dr* offer parking?
Yes, 2373 Wood Village Dr* does offer parking.
Does 2373 Wood Village Dr* have units with washers and dryers?
No, 2373 Wood Village Dr* does not offer units with in unit laundry.
Does 2373 Wood Village Dr* have a pool?
No, 2373 Wood Village Dr* does not have a pool.
Does 2373 Wood Village Dr* have accessible units?
No, 2373 Wood Village Dr* does not have accessible units.
Does 2373 Wood Village Dr* have units with dishwashers?
No, 2373 Wood Village Dr* does not have units with dishwashers.
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